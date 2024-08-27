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同居少女諸事卜丨蘇皓兒鄧月平兩大女神玩曖昧　Chloe坦言：有啲面紅

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《同居少女諸事卜》蘇皓兒與鄧月平。

由雲浩影（Cloud）、吳家忻（kayan9896）、蘇皓兒（Chloe）主演的Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》內，「宅男女神」Chloe在劇中不僅飾演性格「呢啡」、舉止粗魯的角色，更與鄧月平出現同性曖昧關係，絕對顛覆現實的女神形象。

Chloe與鄧月平在《同居少女諸事卜》不乏粉紅抱抱、面貼面等親密鏡頭，當中一幕Chloe在球場酒醉、與鄧月平深情近距離互望的戲份，氣氛浪漫。

拍攝期間，二人亦笑言拍到面紅耳熱，有點尷尬，Chloe表示：「其實圍讀劇本時都有啲面紅，雖然我之前都有拍過同女仔親密戲，但今次呢個真係好浪漫，醉酒面對面望住對方，有面紅耳熱心動感覺，加上阿平（鄧月平）好靚，我本身都好鍾意欣賞女仔，所以出嚟感覺好浪漫，成個畫面好唯美，好有日系或韓劇感覺。」

同居少女諸事卜丨雲浩影首任劇集女一緊張　鄧月平自揭獻出「第一次」

《同居少女諸事卜》蘇皓兒與鄧月平。

男仔頭做回自己

初嘗演較「Man」角色的鄧月平，指自己平時外表雖然女性化，但實際性格屬於「男人底」，所以未有太大難道，還笑言終於可以發揮自己真實性格：「今次係我第二次同女仔親密鏡頭，不過今次較大挑戰係Chloe比較高，但我角色嘅氣場要高過佢，所以我盡量調節自己，令自己高度唔高，但氣場要高。」

未知現實生活中，二人可曾被同性追求？鄧月平坦言試過：「我有個由中一到而家都感情要好嘅朋友，我到今時今日都話對方中學時鍾意過我，但佢死口唔認，點解我覺得佢鍾意我？當年佢送咗隻公仔畀我，然後眼甘甘望住我、想同我表白。」

Chloe就自爆讀書時比較「摺」，莫說是女仔，就連男仔追求者都不多。

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《同居少女諸事卜》劇中亦有二人打籃球戲份，對於現實中熱愛籃球的Chloe沒違和感，表示：「每次工作要打籃球都有少少壓力，近排開工較密，少練波，所以拍攝打籃球時有啲緊張，希望出嚟效果好，相信自己有少少功架喺度。」

至於鄧月平自言完全不懂打籃球，接到劇本知道自己要打籃球，才匆匆買籃球回家學打。

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