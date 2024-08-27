47人初選案｜伍健偉求情指初選是陽光底下的計劃    並非單靠本案47人能達成

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47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權案，45名罪成被告早前分批陸續求情。法官今（27日）起，於西九龍裁判法院（暫代高院）續聽取黃子悅、梁國雄及伍健偉等10名被告的求情。伍今親自求情，並同意自己於本案中屬積極參與者，又指初選是一個在陽光底下進行，眾所周知的計劃，希望法官考慮要達致無差別否決財政預算案，並非單靠本案47名被告便能達成。

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。案件於西九龍裁判法院（暫代高院）審理。

法庭今（27日）起，一連三日聽取10名被告求情，包括經審訊後被定罪的伍健偉、梁國雄及柯耀林，以及認罪的朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒及譚凱邦。

梁國雄一方、朱凱廸一方均於庭上表示接納早前呈交予法庭的書面求情陳詞。張可森一方同意張屬「積極參與者」，又指張現時希望爭取時間與兒子相處。

張一方又引述張親撰的求情信，指張於獄中渡過30歲生日，讓張得以冷靜思過，明白到案中計劃的嚴重性，以及審議財政預算案是立法會議員的責任，不應作為政治工具，亦不應藉此危害國家安全。

求情信續指，張希望能盡快完成博士學位，又指當事情告一段落後，張將會以家庭作為人生中心，投入全副精神照顧高堂，並與妻子協力養育兒子成人。

黃子悅一方求情時同意黃屬「積極參與者」，又指黃早前干犯暴動罪，被判囚37個月，惟黃在干犯本案時並不知涉案行為屬違法，並以為是《基本法》下的權利，故希望即使法庭認為黃於保釋期間犯案，亦盡量不要大幅加刑。

伍健偉今親自求情，伍首先感謝早前的律師團隊，以及社會各界支持，又祝福各位平安及健康。伍同意自己於本案中屬積極參與者，又指初選是一個在陽光底下進行，眾所周知的計劃，希望法官考慮要達致無差別否決財政預算案，並非單靠本案47名被告便能達成。

伍又指，本案其中一個背景是在《港區國安法》實施後，有逾61萬市民參與初選。法官則問及伍何時得悉初選屬違法。伍指，他於2020年1月6日被捕後方得知違法，又指在初選投票結束後，政府等發出的聲明中，亦得知初選有機會違法。

伍又指，若出現明確違法的情況，他相信政府並不會容許發生，及於發生半年後才執法。

伍又同意本案後果是可引致憲政危機，但不同意是憲政災難，指《基本法》已預計發生相關情況時，法律會授權政府如何處理。

法官又問及，伍是否對所作之事沒有悔意。伍同意，並指作為政治人物，他期許自己要有承擔，又指要兌現自己的承諾，與香港人齊上齊落。伍又指，將來自己並不打算從政，但仍打算繼續留港，貢獻社會。

法官指，考慮到伍於開審當日認罪，以及沒有悔意，伍所獲得的刑期扣減，將會較其他人大大減少。伍則表示對此沒有補充。

聆訊今（27日）午續。

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