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洗校服︱運動服愈洗愈臭+冷衫愈洗愈細件 校服供應商拆解洗校服3大謬誤

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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校服供應商拆解洗校服3大謬誤。

即將踏入新學年，子女們每天又要穿上乾净整齊的校服返學。靚媽們在清洗校服的時候有無出現以下問題：Dry Fit快乾料運動服愈洗愈臭？冷衫愈洗愈細件？拼色運動服淺色部分容易染色？校服供應商Uniform Power拍片拆解清洗校服的謬誤。

洗校服︱Dry Fit快乾料運動服愈洗愈臭？

Dry fit快乾料吸汗後容易積菌，倘若穿著後放過夜才清洗，細菌會愈來愈多，洗衣機很難吸走細菌，因此清洗後也會發臭。

建議方法：

1. 當日穿着即日清洗

2.清洗前要浸泡衣物消毒液，殺死細菌

同場加推：洗衫的5大常見錯誤

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洗校服︱冷衫愈洗愈細件？

一般冷衫都避免太高溫，因此冷衫不能用熱水洗衫或乾衣機烘乾。

建議方法：

1. 最好人手清洗

2. 或者用洗衣袋裝好再用冷水清洗

洗校服︱拼色運動服淺色部分容易染色？

有些學校的運動服會採用拼色設計，但靚媽們是否發現，淺色衣物部分會出現染色呢？校服供應商表示，估計可能是與深色衣服同洗惹的禍，導致淺色部分被染色。

建議方法：

1. 拼色校服應該要跟淺色衣服清洗，因為校服生產商通常會確保深色衣物不會甩色

2.如果校服有印花，每次都要反轉衣服才清洗。

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