洗校服｜運動服愈洗愈臭+冷衫愈洗愈細件　校服供應商拆解洗校服3大謬誤

▲ 校服供應商拆解洗校服3大謬誤。

【洗校服】子女們每天都要穿上乾净整齊的校服返學。媽媽們清洗校服時，有沒有出現以下問題：Dry Fit快乾料運動服愈洗愈臭？冷衫愈洗愈細件？拼色運動服淺色部分容易染色？校服供應商Uniform Power曾拍片拆解清洗校服的謬誤。

洗校服｜Dry Fit快乾料運動服愈洗愈臭？

Dry fit快乾料吸汗後容易積菌，倘若穿著後放過夜才清洗，細菌會愈來愈多，洗衣機很難吸走細菌，因此清洗後也會發臭。

建議方法：

1. 當日穿着即日清洗

2. 清洗前要浸泡衣物消毒液，殺死細菌

洗衣機保養｜日家事達人教8招秘訣延長洗衣機壽命 警告3物別放入機增故障風險

同場加映：洗衫的5大常見錯誤

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

洗校服｜冷衫愈洗愈細件？

一般冷衫都避免太高溫，因此冷衫不能用熱水洗衫或乾衣機烘乾。

建議方法：

1. 最好人手清洗

2. 或者用洗衣袋裝好再用冷水清洗

最新影片推介：

洗校服｜拼色運動服淺色部分容易染色？

有些學校的運動服會採用拼色設計，但靚媽們是否發現，淺色衣物部分會出現染色呢？校服供應商表示，估計可能是與深色衣服同洗惹的禍，導致淺色部分被染色。

建議方法：

1. 拼色校服應該要跟淺色衣服清洗，因為校服生產商通常會確保深色衣物不會甩色

2. 如果校服有印花，每次都要反轉衣服才清洗。

同場加映：6大室內晾衣錦囊

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

更多家事百科，即睇：

家事百科｜幾乎所有人做錯！生肉不能直接沖洗 4大處理肉類血水方法

清潔環保袋｜環保袋2個月無洗細菌量激增180倍 其中1款材質最易養菌【附清潔貼士】

穀牛處理︱米蟲爬滿米缸如黑芝麻 5大儲存法+天然驅蟲材料輕鬆預防

客廳收納術｜一家人執屋斷捨離常起爭執？ 收納師教3個整理術打造舒適客廳

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】