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經痛成因｜台灣歌后A-Lin家姐經痛　被逼讓座一起身現「血海」　公開患此病致經血爆量

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 51 分鐘前

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【子宮肌腺症／子宮內膜異位／黃莉／黃麗玲／A-Lin／台灣/漏M/讓座/經痛】不少女士來經時會有經痛困擾，有些經血量大的甚至會遇到尷尬滲漏的時刻。台灣歌后黃麗玲A-Lin的姐姐黃莉分享年輕時在捷運上「漏M」的尷尬事，重提舊事更讓她哭笑不得。

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經痛被逼讓座

台灣歌后A-Lin的姐姐，現年35歲黃莉（Luji）已是兩孩之母，近年從模特兒轉戰樂壇，2019年宣佈成為歌手。日前她在當地健康節目《醫師好辣》中，分享一次在乘搭捷運時讓座的尷尬事。她指自己年輕時患有子宮肌腺症，故每次經期來時經血量很大，伴隨嚴重經痛問題。她憶述，當時因為放工很累，乘搭捷運回家時看到有座位便坐下來。由於乘搭公共交通工具讓座的問題很敏感，她很留意周圍乘客有沒有一些老人家很需要讓座。

我會觀察那些老人家已經很健康，除非他真的是走路不穩的，我才會讓。

經血量大 尷尬大滲漏

當下她坐下來後，就發現車廂裡有個「看起來很健康」的伯伯一直盯著她看。黃莉怕自己如果不讓座的話會被伯伯責罵，就算自己經痛得很，還是硬著頭皮站起來讓座。沒想到一站起來，整張椅子上都是滲漏的經血。當時很尷尬，黃莉立刻用外套綁在腰間遮著下身的血跡，連忙拿出濕紙巾擦乾淨椅子上的血跡。她笑言，那天的結局是，當伯伯一看到椅子的血跡抹乾淨後，就坐下來了。

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  • （IG 截圖） ​​​​​​

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    患者經血量超多

    台灣婦產科醫師鄭丞傑在節目《醫師好辣》中分享病例，曾有患子宮肌腺症的女病人求醫。子宮肌腺症是指子宮內膜異位至肌肉層，正常肌肉層厚度一般約為1.5厘米，若檢查發現超過2厘米而沒有肌瘤，則可能屬子宮肌腺症，通常有3大症狀——出血量多、嚴重經痛及不孕。該名女病人肌肉層厚達6厘米，為常人的4倍厚，唯一治療方法只是切除子宮。她指，此病讓她生活上非常困擾：

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    子宮肌腺症可致子宮硬化及不孕

    本港婦產科專科醫生蕭成信早前接受訪問時指出，患上子宮肌腺症會導致經期長，血量多，隨著情況變得嚴重，經痛也越來越厲害，最初只是經期時疼痛，當惡化後即使非行經期也會出現痛楚，久而久之經血積聚子宮肌肉層內，使肌肉纖維化。

    相關文章：【經痛警號】女子3年來每月經痛15日　求醫揭患子宮內膜異位症

    同場加映：子宮內膜異位症知識

    子宮肌腺症是子宮內膜異位症的其中一種。根據世界衛生組織資料，子宮內膜異位症（Endometriosis）是一種類似子宮內膜的組織在子宮腔外生長的疾病，會導致炎症和骨盆劇烈疼痛，並讓骨盆範圍出現疤痕組織，甚至會使懷孕變得困難。它屬於一種慢性疾病，影響著全球約10%（約1.9億）育齡婦女及女童，惟目前醫學界仍未清楚其病因，也未有確切的治療方法，故多以控制症狀為目標以便控制病情。

    本港婦產科專科醫生方秀儀接受訪問時指出，子宮內膜異位症常見症狀包括：

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    醫生補充，常見有5大高危族群容易發生子宮內膜異位症：

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