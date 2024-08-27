畢業生薪酬｜大學畢業生月薪「25K係底線」　港男列3大原因拒自降身價：點會唔值？

▲ 港男於網上討論區發文指，大學畢業生月薪「25K係底線」，並列出3大原因拒降價。

【大學畢業/Fresh Graduate/起薪點】大學畢業，不少父母都會想子女找到人工高的工作，不過好多時即便申請月薪較高的工作，也會因為沒有工作經驗而被公司降低薪酬，近日就有網民發文，指大學畢業生（Fresh Graduate）月薪要求最少要$25,000，並強調「25k，係底線」，他又列出3大原因解釋，認為香港社會正處於「搶人才，缺人手」的情況，公司要「搶人才就要付出金錢」。

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畢業生薪酬｜港男指大學畢業月薪最少25K起跳

該名網民於連登討論區以「今年fg（Fresh Graduate），出唔起25k嘅offer唔好接」為題發文，表示大學生應徵普通文員月薪最低也需要$25,000，而修讀專科的大學生，「讀得專業嘅planning都會好啲」，月薪底線至少要$40,000以上，至於修讀「水泡科」的大學生，他認為大部分人都是得過且過，未來的職業路徑亦相對較少。

對於薪金要求至少要$25,000，他列出3大原因解釋。

1. 各公司搶人才

不少公司的他表示，現時香港正「搶人才，缺人手」，即使修讀水泡科，也不要讓人壓價，因為公司「請唔到人，要搶人才就要付出金錢」。

2. 低學歷工作月薪至少19k

有不少服務業的學歷要求低，但月薪卻比大學畢業的高很多，他指，米線連鎖店譚仔的月薪最少也有$19,000，而巴士司機更達$23,000，大學生花了不少的時間和金錢讀書，「點會唔值25k？」

3. 起薪低，影響轉工的薪金水平

轉工時不少僱主都會視乎求職者前份工作的薪金，再決定薪金，樓主對此表示「一開頭就壞頭」，之後薪金上調的幅度便不及同期的同學和朋友，轉工時，公司老闆也會基於最後工資來「出價」。

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帖文一出，不少網民同意樓主看法，指起薪點非常重要，「起個好頭係好重要，決定你未來命運」、「開壞個頭，之後轉工加薪，要追就要花好大氣力」。不過，也有網民批評，剛畢業沒有經驗，「憑咩25K」？

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