  • 33°C
香港時間 : 2024827日 (二) 19:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

畢業生薪酬｜大學畢業生月薪「25K係底線」　港男列3大原因拒自降身價：點會唔值？

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港男於網上討論區發文指，大學畢業生月薪「25K係底線」，並列出3大原因拒降價。

【大學畢業/Fresh Graduate/起薪點】大學畢業，不少父母都會想子女找到人工高的工作，不過好多時即便申請月薪較高的工作，也會因為沒有工作經驗而被公司降低薪酬，近日就有網民發文，指大學畢業生（Fresh Graduate）月薪要求最少要$25,000，並強調「25k，係底線」，他又列出3大原因解釋，認為香港社會正處於「搶人才，缺人手」的情況，公司要「搶人才就要付出金錢」。

政府工｜14份政府筍工月薪高達64K　環保署項目助理無需大學畢業入職26K

畢業生薪酬｜港男指大學畢業月薪最少25K起跳

該名網民於連登討論區以「今年fg（Fresh Graduate），出唔起25k嘅offer唔好接」為題發文，表示大學生應徵普通文員月薪最低也需要$25,000，而修讀專科的大學生，「讀得專業嘅planning都會好啲」，月薪底線至少要$40,000以上，至於修讀「水泡科」的大學生，他認為大部分人都是得過且過，未來的職業路徑亦相對較少。

對於薪金要求至少要$25,000，他列出3大原因解釋。

1. 各公司搶人才

不少公司的他表示，現時香港正「搶人才，缺人手」，即使修讀水泡科，也不要讓人壓價，因為公司「請唔到人，要搶人才就要付出金錢」。

2. 低學歷工作月薪至少19k

有不少服務業的學歷要求低，但月薪卻比大學畢業的高很多，他指，米線連鎖店譚仔的月薪最少也有$19,000，而巴士司機更達$23,000，大學生花了不少的時間和金錢讀書，「點會唔值25k？」

3. 起薪低，影響轉工的薪金水平

轉工時不少僱主都會視乎求職者前份工作的薪金，再決定薪金，樓主對此表示「一開頭就壞頭」，之後薪金上調的幅度便不及同期的同學和朋友，轉工時，公司老闆也會基於最後工資來「出價」。

同場加映：8大畢業生薪酬比較

DSE放榜2024｜8間大學畢業生薪酬比較　一文看清讀邊科最有錢途

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

童學園
甜藝尖子｜蘇君蕎棄升大學赴日追甜藝夢　回港開班授徒藉甜品傳遞正能量

畢業生薪酬｜網民反應兩極

帖文一出，不少網民同意樓主看法，指起薪點非常重要，「起個好頭係好重要，決定你未來命運」、「開壞個頭，之後轉工加薪，要追就要花好大氣力」。不過，也有網民批評，剛畢業沒有經驗，「憑咩25K」？

點擊圖片放大
+4
+3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
13:29 2024/08/19
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
新興職業｜內地新興「助浴員」為長者沖涼　每次僅賺十幾元仍堅持工作
17:39 2024/08/20
新興職業｜內地新興「助浴員」為長者沖涼　每次僅賺十幾元仍堅持工作
求職搵工｜獵頭公司揭低薪打工仔1個特徵　轉工學識3大關鍵可加30%人工【附寫CV教學】
18:27 2024/08/23
求職搵工｜獵頭公司揭低薪打工仔1個特徵　轉工學識3大關鍵可加30%人工【附寫CV教學】

你可能感興趣

請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
13:29 2024/08/19
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
新興職業｜內地新興「助浴員」為長者沖涼　每次僅賺十幾元仍堅持工作
17:39 2024/08/20
新興職業｜內地新興「助浴員」為長者沖涼　每次僅賺十幾元仍堅持工作
求職搵工｜獵頭公司揭低薪打工仔1個特徵　轉工學識3大關鍵可加30%人工【附寫CV教學】
18:27 2024/08/23
求職搵工｜獵頭公司揭低薪打工仔1個特徵　轉工學識3大關鍵可加30%人工【附寫CV教學】
網絡熱話 職位招聘 畢業 大學 連登討論區

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月27日 時間16:05）
聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】
聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】
居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德
居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德
小一面試｜德望小學遊戲式面試考驗合作性　校長透露最重視3大表現
小一面試｜德望小學遊戲式面試考驗合作性　校長透露最重視3大表現
好人好事｜余慕蓮將捐部分遺產予工業傷亡權益會　會方：無限感激
好人好事｜余慕蓮將捐部分遺產予工業傷亡權益會　會方：無限感激