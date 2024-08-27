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校園直擊︱拔臣小學全面發展學生潛能  透過才藝表演啟發學生潛能和創造力

升學教育

發布時間： 17 分鐘前

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關心妍小姐為才藝表演擔任頒獎嘉賓外及進行出色的音樂佈道會。

中華基督教會拔臣小學秉承辦學團體「並肩培育豐盛生命 攜手見証基督大愛」的辦學理念，致力於全面發展學生的潛能。透過多元活動，學校營造了一個讓學生盡情展現才華的平台，令了他們深信「天生我才必有用」的信念。鍾惠娟校長深信，每個小孩都是上帝精心創造的，都擁有著各種優秀的恩賜，只要學校提供營養豐富的土壤，每一棵小樹苗都能結出獨特又美麗的果子。

為了培養學生的正面價值觀和態度，學校根據教育局價值觀教育課程架構和學生實際需要及特質，有系統地制訂了全年的全方位學習活動，這些活動不僅在課堂內外軟性且有效地推展價值觀教育，還讓家長參與其中，協助學生成長，透過多樣化的活動模式，使家長更容易認同、理解，並貫徹區會學校的辦學願景及培養正面價值觀的理念與目標，攜手合作令學生更易建構優良品格。

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才藝表演展潛能

拔臣小學擁有一所具特色的校舍，位於何福堂會所範圍內，每年級兩班同學，全校共有十二班，推行綠化校園及小班教學，讓師生關係更密切，老師可以更容易全面發掘學生的才能，學校每個多元活動的資源都可惠及每位學生。例如六月的才藝表演大賽，成為了師生每年期待的盛事。

比賽設個人、小組及班際比賽，本年度的參賽者呈現了多樣化的節目，包括醒獅 、 魔術、絲帶舞、KPOP、芭蕾舞及木箱鼓等，學生們絕技盡出，皆施展渾身解數全情投入。而班際比賽環節更是重頭戲，每班派出所有學生參與，由學生作主導構思表演項目、選歌、設計舞台效果，充分展現了自主學習的成果。從小開始獲得踏上舞台的機會，團結一心制作表演，在整個小學階段慢慢孕育出自信、具合作精神的心態，拔臣就是一所能提供如此多機會的學校。

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關心妍小姐的鼓舞 

去年的才藝表演比賽，拔臣小學邀請了關心妍小姐擔任佈道會及頒獎嘉賓。賽後她大讚拔臣學生多才多藝，更在社交媒體上分享平日為多間學校擔任分享嘉賓，但對拔臣小學的學生表演難以忘懷，現場熱烈的氣氛及學生的投入感使她非常感動，感受到學校由校長、教師以至家長都對學生充滿濃濃的愛，實在是出於上帝對學校的恩典，豐盛了學生的生命。

重視多元活動擴展學習經歷

拔臣小學各學科組織舉辦跳出課室的多元學習活動，有中普日、英語日、數理日、主題學習周、閱讀日、運動會、體育跨學科遊戲日、博雅教育、全方位活動、多元活動日、才藝表演大賽及班際聖誕攤位設計比賽等，在非常規課堂模式的運作下、將堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、誠信、關愛、守法和同理心等正面的價值觀和態度，以自然有機的方式，讓學生透過不同的活動，將學習所得連繫起來，在成長中陶鑄學生優良的品德和行為，讓學生長大後，皆可藉著正面的價值觀以積極、勇敢、樂觀及永不放棄的態度面對所有挑戰與困難 。

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