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三中全會｜譚耀宗：香港改革非全部跟隨內地　要因應「一國兩制」優勢

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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譚耀宗今日（27日）指，不只是內地，香港需要改革。（資料圖片）

中央宣講團昨日在港參與宣講會，講解三中全會精神及對港意義，提到要進一步全面深化改革中國式現代化，全國港澳研究會副會長譚耀宗今日（27日）指，不只是內地，香港也需要改革，改革不是改了「一國兩制」，並非全部跟隨內地，改革是因應「一國兩制」優勢，目的是為了發展和創新，要「守正創新」，要考慮市民的期望及效率。

譚耀宗今日在電台節目表示，雖然香港在金融、航運和貿易領域，已經做得很不錯，但仍需進一步鞏固和提升，不可以只「吃老本」，不進則退。

八大院校與國際人才聯繫密切  有條件在國際物色精英

三中全會有關《決定》提到，支持香港打造國際高端人才集聚高地，譚耀宗認為，國家都很需要高端人才，香港也是，「人才不單止在內地找、香港找，希望在國際找一些最精英的人，最合適的人來幫助香港，幫助國家發展。」他認為，本港有條件成為高端人才集聚高地，有八大院校與國際人才聯繫密切，有條件在國際物色精英，本港工資高及低稅率是優勢。

倡政府購置專門住房  租給高端人才

譚耀宗續指，香港的租金較高，影響吸引人才的能力，建議政府可以興建或購置專門住房，租給高端人才，為其提供更多選擇。

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