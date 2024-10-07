  • 29°C
香港時間：2024107日 (一) 19:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

糖尿病｜營養師分享控制血糖3大飲食法　一種飲品增免疫力逆轉糖尿病

保健美顏

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【糖尿病／血糖／控糖／飲食調整／逆轉糖尿病】糖尿病是「都市人殺手」之一，但透過飲食調整也可以穩定血糖，從而改善病況。台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁中指出，分享3個有助穩定血糖的方法，透過改善飲食習慣控制血糖，達致改善糖尿病。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜運動後肌肉痠痛？　中醫教2組穴位按摩放鬆肌肉

糖尿病｜3大飲食調整法穩定血糖

方法一：4款穩定血糖好食物

  • 含Omega-3脂肪酸之魚類：例如三文魚、秋刀魚、鯖魚等，建議1星期要吃到2分Omega-3脂肪酸食物（1分為1個手掌大小），取代紅肉以補充蛋白質，有助穩定血糖，同時獲得飽足感。
  • 優質澱粉質：例如鷹嘴豆、紅薏仁等，含有抗性澱粉和纖維，有助增加飽足感，同時穩定血糖值。
  • 堅果類：例如南瓜籽，屬於良好油脂，建議1天攝取1湯匙。
  • 柑橘類水果：柑橘類水果含有多酚和柚皮苷，有助穩定血糖；營養師建議1天吃2分柑橘類水果（約2個拳頭大小），例如1個香橙、半個西柚等，並建議在飯後立即食用，切勿當成閒時點心食，反倒可能會增加血糖波動。

方法二：改變飲食順序

營養師建議大家，可以依照「肉類、蔬菜、澱粉質主食」的順序進食。肉類主要作為蛋白質來源，並有助增加飽足感；蔬菜就含有較多纖維量，同時有助增加飽足感；但由於澱粉質主食亦能提供飽足感，故此建議要減少澱粉質主食的分量，避免食得太飽。營養師指，不必先把一類食物吃完才吃下一類，可以先吃少量肉類，再吃少量蔬菜，再吃少量澱粉質，如此當成一個循環為順序。

她提醒大家，避免常吃炒飯或燴飯等菜式，雖然當中有蛋白質和蔬菜，但其油量較高反而會加速血糖上升速度，造成反效果。

方法三：飲牛蒡茶

營養師指出，牛蒡富含水溶性纖維，有助益菌發揮作用以提升免疫力，同時能延長食物在腸道停留時間、降低葡萄糖的吸收速度，從而達到穩定血糖之效。營養師建議，可以把牛蒡先稍微烤焗或蒸煮，以把香氣帶出，再放到鍋內加入2升水煮滾即可。不過營養師提醒，糖尿病人士、腎臟病患者及鉀離子過高人士都不適合飲牛蒡茶，或會造成反效果。

點擊圖片放大
+5
+4

營養師額外分享，過往有研究發現醋有助穩定餐後血糖，故建議大家可以把10毫升的水果醋加水稀釋入菜煮食，或在沙律中加入10毫升的意大利香醋，或食麵包時沾少許橄欖油醋，另外也可以購買水果醋飲品飲用。

同場加映：

飲食攻略｜10大控糖食物告別三高　1種功效如降血糖藥　醫生推薦多食呢樣護肝！

糖尿病｜10大控糖蔬菜

點擊圖片放大
+10
+9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

糖尿病︱69歲周潤發自揭患糖尿病　4大飲食方針 + 飯後1習慣更有效穩定血糖
今日 18:11
糖尿病︱69歲周潤發自揭患糖尿病　4大飲食方針 + 飯後1習慣更有效穩定血糖
糖尿病危機｜糖尿病有樣睇？　醫生揭6部位變黑或患病嚴重隨時飄異味
18:26 2024/08/02
糖尿病危機｜糖尿病有樣睇？　醫生揭6部位變黑或患病嚴重隨時飄異味
糖尿病｜女子服糖尿藥體重急增250磅　靠一個改變數值大減逆轉糖尿病
19:11 2024/08/22
糖尿病｜女子服糖尿藥體重急增250磅　靠一個改變數值大減逆轉糖尿病
糖尿病｜男子不嗜甜竟患糖尿病　突半身癱瘓揭愛吃1物惹禍
13:48 2024/08/23
糖尿病｜男子不嗜甜竟患糖尿病　突半身癱瘓揭愛吃1物惹禍
糖尿病危機｜腰圍過粗患糖尿病風險增2倍　自測代謝症候群5大指標
13:54 2024/08/09
糖尿病危機｜腰圍過粗患糖尿病風險增2倍　自測代謝症候群5大指標

你可能感興趣

糖尿病︱69歲周潤發自揭患糖尿病　4大飲食方針 + 飯後1習慣更有效穩定血糖
今日 18:11
糖尿病︱69歲周潤發自揭患糖尿病　4大飲食方針 + 飯後1習慣更有效穩定血糖
糖尿病危機｜糖尿病有樣睇？　醫生揭6部位變黑或患病嚴重隨時飄異味
18:26 2024/08/02
糖尿病危機｜糖尿病有樣睇？　醫生揭6部位變黑或患病嚴重隨時飄異味
糖尿病｜女子服糖尿藥體重急增250磅　靠一個改變數值大減逆轉糖尿病
19:11 2024/08/22
糖尿病｜女子服糖尿藥體重急增250磅　靠一個改變數值大減逆轉糖尿病
健康問題 網絡熱話 養生 糖尿病 膳食纖維 蛋白質 澱粉質

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月07日 時間16:05）
城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客
城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客
遊日注意｜日本爆「肺炎支原體」病例創10年新高　患者產生抗藥性3類人高危
遊日注意｜日本爆「肺炎支原體」病例創10年新高　患者產生抗藥性3類人高危
歲月痕跡︱54歲前港姐季軍李綺虹淡妝復出曝真實狀態　同場75歲鮑起靜竟勝一籌
歲月痕跡︱54歲前港姐季軍李綺虹淡妝復出曝真實狀態　同場75歲鮑起靜竟勝一籌
小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血
小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血