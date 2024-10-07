糖尿病｜營養師分享控制血糖3大飲食法　一種飲品增免疫力逆轉糖尿病

【糖尿病／血糖／控糖／飲食調整／逆轉糖尿病】糖尿病是「都市人殺手」之一，但透過飲食調整也可以穩定血糖，從而改善病況。台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁中指出，分享3個有助穩定血糖的方法，透過改善飲食習慣控制血糖，達致改善糖尿病。

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糖尿病｜3大飲食調整法穩定血糖

方法一：4款穩定血糖好食物

含Omega-3脂肪酸之魚類： 例如三文魚、秋刀魚、鯖魚等，建議1星期要吃到2分Omega-3脂肪酸食物（1分為1個手掌大小），取代紅肉以補充蛋白質，有助穩定血糖，同時獲得飽足感。

例如三文魚、秋刀魚、鯖魚等，建議1星期要吃到2分Omega-3脂肪酸食物（1分為1個手掌大小），取代紅肉以補充蛋白質，有助穩定血糖，同時獲得飽足感。 優質澱粉質： 例如鷹嘴豆、紅薏仁等，含有抗性澱粉和纖維，有助增加飽足感，同時穩定血糖值。

例如鷹嘴豆、紅薏仁等，含有抗性澱粉和纖維，有助增加飽足感，同時穩定血糖值。 堅果類： 例如南瓜籽，屬於良好油脂，建議1天攝取1湯匙。

例如南瓜籽，屬於良好油脂，建議1天攝取1湯匙。 柑橘類水果：柑橘類水果含有多酚和柚皮苷，有助穩定血糖；營養師建議1天吃2分柑橘類水果（約2個拳頭大小），例如1個香橙、半個西柚等，並建議在飯後立即食用，切勿當成閒時點心食，反倒可能會增加血糖波動。

方法二：改變飲食順序

營養師建議大家，可以依照「肉類、蔬菜、澱粉質主食」的順序進食。肉類主要作為蛋白質來源，並有助增加飽足感；蔬菜就含有較多纖維量，同時有助增加飽足感；但由於澱粉質主食亦能提供飽足感，故此建議要減少澱粉質主食的分量，避免食得太飽。營養師指，不必先把一類食物吃完才吃下一類，可以先吃少量肉類，再吃少量蔬菜，再吃少量澱粉質，如此當成一個循環為順序。

她提醒大家，避免常吃炒飯或燴飯等菜式，雖然當中有蛋白質和蔬菜，但其油量較高反而會加速血糖上升速度，造成反效果。

方法三：飲牛蒡茶

營養師指出，牛蒡富含水溶性纖維，有助益菌發揮作用以提升免疫力，同時能延長食物在腸道停留時間、降低葡萄糖的吸收速度，從而達到穩定血糖之效。營養師建議，可以把牛蒡先稍微烤焗或蒸煮，以把香氣帶出，再放到鍋內加入2升水煮滾即可。不過營養師提醒，糖尿病人士、腎臟病患者及鉀離子過高人士都不適合飲牛蒡茶，或會造成反效果。

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營養師額外分享，過往有研究發現醋有助穩定餐後血糖，故建議大家可以把10毫升的水果醋加水稀釋入菜煮食，或在沙律中加入10毫升的意大利香醋，或食麵包時沾少許橄欖油醋，另外也可以購買水果醋飲品飲用。

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