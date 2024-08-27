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Beanies成員丨張天穎往台北拍《doot doot》MV　Jaime拍淋雨畫面濕透身

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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Beanies成員張天穎全新個人歌曲《doot doot》MV。

Beanies成員張天穎（Jaime）今年3月推出跳唱個人歌曲《低調》，以電子曲風揉合中國風元素，更請來親爸爸為歌曲featuring彈奏琵琶後，相隔4個多月，Jaime推出自己作曲、填詞、編曲及監製的全新個人歌曲《doot doot》，請來好友Y.Siu合作編曲。

張天穎今次新歌是首曲風Lofi、很chill，講自愛的一首歌，Jaime說：「好多時候我哋唔開心，我好需要一個人去消化，慢慢習慣咗一個人嘅節奏，一個人嘅生活，為咗去搵返個平靜，唔想有任何人或受任何嘢影響到，會驚改變或無端端有個人出現，我都會一律踢走佢哋。」

曾害怕期待、怕會失望，Jaime說：「其實睇番轉頭，呢啲情緒只不過係過雲雨，嚟一嚟就會走，所以我唔使驚咁多，想喊就喊，有人嚟拍下你膊頭，咪一齊笑下囉，可能係part of healing嘅過程。我相信一切都會變好，人有高低起伏嘅時候，所以要擁抱情緒，認識自己需要啲乜，一切就會變好。」

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問路人畀幾粒音

去年底開始，Jaime開始了一個名為「本故事不純屬虛構」的project，而《doot doot》是project第一集的第一首歌，說：「首歌都作咗幾耐，但一直都冇詞，之前去台北旅行時，有幾日一個人周圍行，唔做嘢好唔自在，諗住作咗呢首詞，坐咗喺一間咖啡店度避雨，就完成咗呢份詞。」

而《doot doot》這首歌，是Jaime第一次去做街訪，問路人畀幾粒音時得到的，稱：「問路人畀幾粒音，再將佢延伸落去，當時好多人留言話想聽個原整版，而佢好似我一個成長，我以前好驚行出街同陌生人講嘢，但呢個project令我打破咗個關口。」

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配合MV流淚

至於飛去台北拍MV，是因為《doot doot》份詞是在台北完成，所以，Jaime才特意安排到台北拍攝歌曲MV，講到難忘事，Jaime說一定是人生第一次租水車拍MV，稱：「上次去台北因為落雨，所以去咗間咖啡店避雨，當時將呢個情景寫咗份歌詞，咁拍MV時，導演租咗架水車，拍我要避雨，所以拍嘅時候係濕住身大半日去拍。」

Jaime指，拍攝組的工作人員很好，每次見她濕透身，會立即拿毛巾不停為她抹身，令她感到很窩心。

因MV拍攝得比較moody一點，為配合當中的情節，Jaime需要流眼淚，拍之前她一直擔心自己流不出眼淚，拍攝組亦為她準備定眼藥水，隨時製造假眼淚，但結果卻令她很意外，她說：「原來越來越入戲，現場咁多工作人員，我好難喺咁多人面前喊，但我喊到，唔使用支眼藥水！」

張天穎新歌《doot doot》。

歌迷會生日派對

另外，8月22日生日的Jaime，歌迷會日前為她慶祝搞生日派對，近年Jaime因工作忙少了與fans聚會，所以特別抽半日時間與他們見面，一齊玩遊戲、唱歌、簽名及合照，收到不少fans送的禮物。

Jaime說：「佢哋好鍚我，收到佢哋寫畀我嘅信最感動，我返屋企睇，睇到眼濕濕。」不過，最令fans喜出望外的，是估不到Jaime真的將3粒音project的第一首歌，創作成為一首完整歌曲，紛紛向Jaime表示，這個project要一直做落去。

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