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星二代丨許恩怡披媽媽柏安妮戰衣出賽　Natalie武術錦標賽勇奪四金

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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許恩怡能文能武！

女神柏安妮的女兒許恩怡（Natalie）入行3年多，除受到各大品牌與廣告客顧的愛戴，更成香港影壇矚目新星，繼2021年憑電影《燃野少年的天空》奪得東京國際電影節「最佳新人獎」。

此外，Natalie去年先後參演《二手傑作》、《但願人長久》、《爆裂點》、《久別重逢》、《贖夢》、《搖籃凡世》與《無名指》等多部電影，認真是現今炙手可熱的女新星。

【贖夢】張家輝新作舉行煞科宴　許恩怡滿場飛受盡歡迎

《但願人長久》許恩怡

許恩怡自小習武

許恩怡盡得媽媽女神基因，除靚樣外還充滿運動細胞，自小接受舞蹈與武術訓練的Natalie對兩項運動非常熱愛，當有空餘時間她總會自發進行練習，最近更參加「2024加州國際武術錦標賽」長拳、五步拳、24式太極與自選劍四項比賽，全部奪冠，非常厲害！

Natalie說：「小學時已經開始學習武術，之後加入校隊。決定參加「2024加州國際武術錦標賽」係好突然嘅，因為已經幾年冇練習，喺好近報名嘅時候，我同老師聯絡，見咗老師一次後就決定要報名，跟住我就日日喺屋企練習，因為我覺得唔日日練我嘅體能唔夠好。不過我發現其實有個底好快就會pick up返，我都唔知我原來都仲記得啲動作，當要做嘅時候就出晒嚟。」

她經歷這比賽後，體會到太極與劍術博大精心之奧妙，說：「我好喜歡太極同劍，大個咗識得欣賞太極嗰種慢， 好珍惜呢5分鐘，等自己平靜落嚟，唔單止對身體好，短短嘅時間入面仲可以同心靈溝通；而劍我都好鍾意，風格同力量要平衡， 同跳舞好似，我會將耍劍比喻成水，剛柔並濟，好有美態。」

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有興趣拍動作片

能夠一次過四項目奪冠，實在不容易，問到Natalie會否學以致用，向武打電影邁進？回答：「有機會我當然好想做！但係我都驚自己未夠好，其實我打嘅武術同武打片嗰種打法好唔同，雖然嗰種打法我係一路都好想學，希望我武術嘅skill可以幫到我，而電影武打訓練都好重要，最好加埋有靚仔對手，或者成班cool girls就好有型，哈哈。」

而Natalie穿上的黃、白色武術服，原來是媽媽柏安妮的武術戰衣，Natalie笑說：「本來媽咪喺疫情前諗住去新加坡參加武術比賽，但係因為疫情所以去唔到，所以呢件黃色嘅服裝其實係佢嘅，我就話啱啱好喎！」

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Natalie性格乖巧聰穎的個性在行內深受前輩喜愛，其實她自小是品學兼優的學生，最後兩年的中學生涯更獲取了學校全額獎學金，但為追演藝夢，不惜放棄獎學金而投身幕前。

問她會否感到可惜？Natalie肯定的說：「完全冇後悔！做演員係我人生裏面其中一個最正確嘅決定！嗰陣時都有考慮獎學金呢一方面，不過我同爸爸、媽咪三個都覺得拍戲嘅機會真係好難得，所以就做咗呢個決定，向前行，唔會後悔同遺憾。入咗行後真係得到好多，成個生活變咗，係好多人一生都未必會經歷到嘅嘢，我認識到好好嘅人、去到好好嘅地方，接受好多唔同嘅挑戰，真係成長咗好多。」

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