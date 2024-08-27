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中秋節2024｜望月第一代老闆自立品牌《臻》　手工月餅堅持香港原創

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 58 分鐘前

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《臻》於2017年創立，這兩年推出精心製作的迷你酥皮奶黃月餅及賀年糕點，銷售成績非常理想。（相片由臻提供）

製餅名師周師傅（新哥）是以奶黃月餅聞名的前「望月」行政總廚兼老闆之一，自2016年離開前公司後，翌年再創立自家品牌《臻》，推出一年一度手工月餅系列。周師傅堅持用人手製作，是因為在不受機器限制下，憑藉師傅們豐富的經驗及純熟的手藝，才能達致最佳效果。

周師傅入行數十年，手藝精湛，對於點心丶糕點及月餅製作的質素十分堅持。（相片由臻提供）

今年推兩款中西合璧新作

《臻》今年的月餅甚有新意，以香港中西合璧的文化背景為題，推出兩款屬於香港人的原創口味月餅。一是酥皮焦糖果仁月餅，獨家研發味道，粒粒果仁需要高技巧及經驗全人手製作。另一款是秘製陳皮紅豆月餅，選用低糖紅豆餡料，甜度恰到好處，味道甘香醇厚，口感層次分明。

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同場加映尚有，皇牌酥皮奶黃月餅，香濃幼滑，配上香脆酥皮及鹹蛋黃的鹹香，每一口都讓人回味無窮；傳統黃蓮蓉月餅，選用上乘蓮蓉，濃郁香滑且甜而不膩，絕對是經典中的經典。

早鳥優惠

《臻》手工月餅系列百份百香港製造及每日新鮮焗製，由即日起至9月3日，全系列禮盒裝月餅（禮盒裝4個）享有9折早鳥優惠只需$162，價格親民並質量上乘，送禮自用兩皆宜。

官網　　

 

 

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