公經社科｜朱國強︰承諾書作用有限　繼續推行或弄巧反拙

▲ 教聯會就施政報告提出逾50項建議，包括建議教育局放寬編班的計算機制，並容許學校因應校方取錄的插班生而開班。（教聯會fb圖片）

教育局早前公布的初中公民、經濟與社會科的性教育教材指引惹議，教聯會副會長、立法會教育界議員朱國強亦指，承諾書作用有限，認為事件反映教材設計不能以單向的方式進行。

教聯會今日舉行記者會介紹施政報告建議，對於教育局性教育教材引發爭議，朱國強表示，教師及父母應與小童建立良好聯繫，理性健康地討論性知識，不是等到中三才拿出承諾書，或建議學生出現性衝動時打羽毛球。他又認為，課程還未推行已讓學生接收負面資訊，繼續推行可能弄巧反拙。

引述深圳教育局 希望香港幫幫手

另外，教聯會就施政報告提出逾50項建議，包括建議教育局放寬編班的計算機制，並容許學校因應校方取錄的插班生而開班；當局亦應增加津貼金額及提供更多支援，鼓勵辦學團體合併學校。

教聯會續指，本港學齡人口結構性下跌、中小幼均面對收生不足衝擊之時，深圳卻正因學齡人口較多，學額供不應求。朱國強表示，早前與深圳一區教育局溝通，對方亦期望香港「幫幫手」。建議考慮由深圳出資向港府「買位」，讓深圳非港籍學生跨境來港人讀公營學校。

為了培育更多創科人才，教聯會建議政府須進一步推動STEAM教育，包括優化教師STEAM培訓、加強STEAM資源平台建設，以及大力推動航天科普教育等。同時推動幼兒創科學習，培養幼兒對科學科技的興趣。

港府近年積極搶人才，教聯會認為要激活人口，並締造家庭友善環境，當局要加強支援學校，讓「高才通」子女早日適應香港的校園生活；在育兒方面，政府應提高每名幼稚園學童的單位資助額，以鼓勵幼稚園開辦長全日班及暫託幼兒服務，並擴展小學「在校課後託管服務試行計劃」，讓更多雙職家庭受惠。

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