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香港小姐2024丨吳芷靖曾被爆黑歷史叼煙裸露照片流出　熱愛藝術報稱文化製作人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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吳芷靖好鍾意藝術文化。

【香港小姐2024/香港小姐/吳芷靖】2024年度選美盛事《香港小姐競選2024》將於2024年9月15日舉行，當中24歲﹑10號佳麗吳芷靖（Clary）在參選期間被爆黑歷史。

香港小姐2024丨陳甜甜吳芷靖努力練好廣東話　認訓練過程辛苦放鬆心情應戰

香港小姐2024丨曾被爆黑歷史

皆因在其社交網可見，她曾晒出裸露大膽照以及疑似抽煙照，不過Clary受訪回應此事時否認抽煙：「是沒有點火的，也只是玩玩，也不覺得照片裸露，都是好健康的性感。」

她續指以後會小心言行：「以前細細個不太懂事，同埋我只係普通人冇人會睇我，依家會小心啲。」隨後相關照片亦已刪除。

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香港小姐2024丨吳芷靖勤練廣東話

雖然外表不俗，她的廣東話仍有很大進步空間，因此在這段時間Clary不斷練習：「我每日都有同佳麗聊天，努力練習，要咬好每一個字。」

問到她覺得選美的訓練會否很辛苦，Clary說：「不辛苦是不可能，的確有些辛苦，但我覺得看見自己有提升的時候，就感到很開心。」

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香港小姐2024丨喜歡藝術文化

報稱職業為文化製作人的Clary，興趣是看展覽、著漢服、影相，志向是發揚中國傳統文化，推動跨文化交流。

難怪她的社交平台亦晒出不少藝術照片，又不時看不同的畫作，散發着文化氣質。

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