女性健康｜港女用棉條逾1時間突頭暈呼吸困難險中毒　醫生警告：唔換恐染細菌

▲ 近日有港女分享自身經歷，表示自己忘記更換衛生棉條之後感到身體不適、呼吸困難。

【衞生棉條／呼吸困難／頭痛／頭暈／中毒／細菌感染／月經／中毒性休克症候群】女性在月經期間要切記勤換衛生用品，否則一旦感染細菌，後果可以非常嚴重。近日有港女在社交平台上發文分享經歷，指自己睡覺期間突然出現呼吸困難、頭痛等不適症狀，之後才想起自己使用的衛生棉條，已超過一個時間沒有更換。有婦產科醫生就提醒，無論使用衛生棉條或衛生巾也要勤加替換，以免感染細菌。

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事主上周六（24日）上午在社交平台「Dcard」發文，表示自己睡覺期間突然「好似呼吸唔到咁」，頭部和下身亦出現劇痛，而家中冷氣又碰巧壞了，所以當下只聯想到自己可能中暑。之後她打算繼續睡覺，但身體實在不適、「辛苦到瞓唔着」，於是又起床到客廳喝水。

她續指，自己直到看見客廳的時鐘，才終於想起忘記更換衛生棉條，而她當時已經「成個人都係暈嘅」，連普通站立亦無法站穩，所幸在更換棉條後，情況稍微好轉，「冇咁辛苦」。事主最後感嘆：「雖然唔知關唔關事 但都想提下sis們記得準時換棉條！」

帖文發布後，引來不少女生留言，有人就提醒睡覺時千萬不要使用棉條，因為細菌毒素會入血，「超過八個鐘唔換會中毒，唔淨係暈咁簡單，非常容易引致死亡」，亦有人分享自己的做法，表示睡覺時不會使用棉條，「訓覺著返安眠褲算」、「買個（月經）杯啦」。

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衛生用品要勤換

長時間不更換棉條會面臨甚麼後果？婦產科醫生莫漪薇曾表示，因衛生棉條需置入陰道使用，若使用時間過長，容易感染細菌：

陰道又暖又濕，是滋生細菌的溫床；同時，使用時稍有不慎，也容易令處女膜受損。相對之下，衛生巾放置體外使用，風險較衛生棉條低。

但她提醒，無論使用衛生棉條與衛生巾也要勤加替換，每2至3小時就要換一次，以保持陰道乾爽。若於游泳時使用，活動後更應立即更換。

甚麼人不能使用衛生棉條？莫醫生說，不建議自理能力較低的人士使用，以免忘記替換，令棉條放置體內的時間過長，增加患「中毒性休克綜合症」（TSS）的風險。

同場加映：女性護理4大要點

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