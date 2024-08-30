  • 32°C
香港時間：2024830日 (五) 15:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女性健康｜港女用棉條逾1時間突頭暈呼吸困難險中毒　醫生警告：唔換恐染細菌

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

近日有港女分享自身經歷，表示自己忘記更換衛生棉條之後感到身體不適、呼吸困難。

【衞生棉條／呼吸困難／頭痛／頭暈／中毒／細菌感染／月經／中毒性休克症候群】女性在月經期間要切記勤換衛生用品，否則一旦感染細菌，後果可以非常嚴重。近日有港女在社交平台上發文分享經歷，指自己睡覺期間突然出現呼吸困難、頭痛等不適症狀，之後才想起自己使用的衛生棉條，已超過一個時間沒有更換。有婦產科醫生就提醒，無論使用衛生棉條或衛生巾也要勤加替換，以免感染細菌。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜O型腿或是患「罕見病XLH」？醫生拆解9大症狀+遺傳風險

事主上周六（24日）上午在社交平台「Dcard」發文，表示自己睡覺期間突然「好似呼吸唔到咁」，頭部和下身亦出現劇痛，而家中冷氣又碰巧壞了，所以當下只聯想到自己可能中暑。之後她打算繼續睡覺，但身體實在不適、「辛苦到瞓唔着」，於是又起床到客廳喝水。

她續指，自己直到看見客廳的時鐘，才終於想起忘記更換衛生棉條，而她當時已經「成個人都係暈嘅」，連普通站立亦無法站穩，所幸在更換棉條後，情況稍微好轉，「冇咁辛苦」。事主最後感嘆：「雖然唔知關唔關事 但都想提下sis們記得準時換棉條！」

帖文發布後，引來不少女生留言，有人就提醒睡覺時千萬不要使用棉條，因為細菌毒素會入血，「超過八個鐘唔換會中毒，唔淨係暈咁簡單，非常容易引致死亡」，亦有人分享自己的做法，表示睡覺時不會使用棉條，「訓覺著返安眠褲算」、「買個（月經）杯啦」。

點擊睇更多網民留言：

點擊圖片放大
+4
+3

更多相關報道：食用安全｜女模突高燒器官衰竭　揭用衞生棉條染惡菌　需截雙腿保命【附衞生棉條更換時間】

衛生用品要勤換

長時間不更換棉條會面臨甚麼後果？婦產科醫生莫漪薇曾表示，因衛生棉條需置入陰道使用，若使用時間過長，容易感染細菌：

陰道又暖又濕，是滋生細菌的溫床；同時，使用時稍有不慎，也容易令處女膜受損。相對之下，衛生巾放置體外使用，風險較衛生棉條低。

但她提醒，無論使用衛生棉條與衛生巾也要勤加替換，每2至3小時就要換一次，以保持陰道乾爽。若於游泳時使用，活動後更應立即更換。

甚麼人不能使用衛生棉條？莫醫生說，不建議自理能力較低的人士使用，以免忘記替換，令棉條放置體內的時間過長，增加患「中毒性休克綜合症」（TSS）的風險。

同場加映：女性護理4大要點

本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受訪問，提醒女性要注意私處護理的4大重點：

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【女性健康】衛生巾棉條遺留體內5日 女子腹痛發燒一度昏迷：差點要了我的命
12:47 2020/10/11
【女性健康】衛生巾棉條遺留體內5日 女子腹痛發燒一度昏迷：差點要了我的命
加拿大16歲少女久未更換衛生棉條　染金黃葡萄球菌休克一睡不醒
10:28 2018/07/06
加拿大16歲少女久未更換衛生棉條　染金黃葡萄球菌休克一睡不醒
模特兒用衛生棉條中毒截肢　醫生：每2至3小時要替換
17:55 2018/03/06
模特兒用衛生棉條中毒截肢　醫生：每2至3小時要替換

你可能感興趣

【女性健康】衛生巾棉條遺留體內5日 女子腹痛發燒一度昏迷：差點要了我的命
12:47 2020/10/11
【女性健康】衛生巾棉條遺留體內5日 女子腹痛發燒一度昏迷：差點要了我的命
加拿大16歲少女久未更換衛生棉條　染金黃葡萄球菌休克一睡不醒
10:28 2018/07/06
加拿大16歲少女久未更換衛生棉條　染金黃葡萄球菌休克一睡不醒
模特兒用衛生棉條中毒截肢　醫生：每2至3小時要替換
17:55 2018/03/06
模特兒用衛生棉條中毒截肢　醫生：每2至3小時要替換
健康問題 網絡熱話 月經 頭暈 頭痛 護理

最高瀏覽

古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
急症室最長等候時間（08月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月30日 時間12:05）
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】