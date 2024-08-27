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香港小姐2024丨河北佳麗鄉音極重網民鬧爆　陳甜甜努力學東話成功獲加分

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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陳甜甜鄉音極重因負評爆喊！

【香港小姐2024/香港小姐/港姐/陳甜甜】年度盛事《香港小姐競選2024》將於下月15日舉行，當中內地佳麗9號陳甜甜擁有甜美外貌兼火辣身材，不過其鄉音超勁，惹來網民熱議及負評。

早前陳甜甜獲師姐劉穎鏇及郭柏妍貼為心水佳麗，她坦言感謝大家對其包容以及鼓勵。近日努力練習廣東話的她，有意將片段用作網上拉票。

現年25歲的陳甜甜（Rose）身高164cm，來自河北的她正攻讀香港理工大學碩士生課程。

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內地佳麗9號陳甜甜！

香港小姐2024丨鄉音勁遭網民狠批

陳甜甜早前接受TVB訪問，廣東話唔正的問題超嚴重，網民笑稱若沒有字幕，幾乎聽不懂她說甚麼。

有人留言狠批陳甜甜連廣東話也未說好，根本沒資格選港姐：「講咩啊？又唔俾字幕，咩係『死喂地喂』」、「樣幾好嘅，但…不如講返普通話，佢講得好辛苦，我又聽得好辛苦」以及「講乜X又無字幕！返鄉下啦！」

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而陳甜甜曾於小紅書自爆每次見到負評都會喊：「心態越來越輕鬆啦，終於不會看差評再哭一晚。」7號佳麗秦冀雯就留言鼓勵：「寶寶，不要內耗，一步一步慢慢來，你很棒，抱抱」

不過陳甜甜已調適好心態，努力學廣東話外，更開設群組搵網民教授廣東話發音，她回覆對方：「愛你愛你 我現在真的好太多了，有你們的鼓勵我越來越放鬆。」

香港小姐2024丨秦冀雯揸車水皮嚇窒馮盈盈　盧凱怡豪言買飛機鍾翠詩壓力爆煲　

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