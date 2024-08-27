全紅嬋｜全紅嬋奪金帶挈全家富貴　哥哥直播帶貨一場吸金750萬

▲ 全紅嬋奪金帶挈全家富貴，哥哥直播帶貨一場吸金750萬。

【全紅嬋/巴黎奧運/跳水/國家隊/運動員/奧運金牌/水花消失術】全紅嬋在巴黎奧運以「水花消失術」，奪得兩面跳水金牌爆紅，其家鄉變成遊客景點，她的同款拖鞋、烏龜公仔亦熱賣，更帶動哥哥全進華和爸爸全文茂的直播帶貨生意。有內地傳媒指出，全進華在8月8日的直播，銷售額高達500至750萬人民幣。

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全紅嬋｜哥哥直播帶貨銷售額達750萬

繼上届東京奧運奪金後，全紅嬋在巴黎奧運取得兩面金牌，成為中國奧運歷史上最年輕的「三金王」，全國隨即掀起一股「全紅嬋熱潮」。根據內地傳媒報道，全紅嬋的哥哥全進華現時專職做農產品主播，直播帶貨湛江的特產水果，還會應各地農業部門的邀請，親赴當地推廣農產品。

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8月7日，全進華以「給全紅嬋的一封信」為題發佈影片，講述妹妹不為人知的故事，影片已獲得超過300萬點讚，當日全進華的抖音帳號粉絲人數更激增約74.4萬，目前已上升至285萬。

報道指，全進華直播間過往的銷量額為10萬至50萬不等，但自從巴黎奧運開始後，銷量額便急速增長。8月8日，全進華在巴黎塞納河畔直播帶貨運動服裝，銷售額達500萬至750萬。

▲ 全進華巴黎塞納河畔直播，推銷運動服裝。（影片截圖）

全紅嬋｜全爸爸強調不會消費女兒

對於不少網民質疑全進華借妹妹的熱度進行直播，爸爸全文茂曾公開回應，指全進華直播帶貨已有5年，並非現在才開始。據悉，全進華在2010年11月便開始在短視頻平台出售水果。根據平台的銷售記錄，過年3年來，全進華直播銷售的農產品幾乎零差評。而他在影片中提到全紅嬋名字屈指可數。全進華曾表示：

很多人問怎麼不發妹妹，如果發的話，粉絲早就破百萬了。但這就有些過於消費，她就是我妹妹，不是我的賺錢工具。

全紅嬋｜全爸爸帶貨賣月餅

在「全紅嬋效應」下，其家鄉廣東湛江邁合村成為了粉絲的朝聖景點，每日上千遊客慕名而來。為感謝遠道而來的粉絲，全爸爸在家門向他們贈送月餅。雖然全爸爸未有製作影片，並發佈到社交平台，但該款月餅出現在他的「抖音櫥窗」中，顯示已售出超過2000多件。

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全紅嬋｜被目擊買手機送媽媽

全紅嬋早前被網民偶遇給媽媽買iPhone，影片遭曝光後引發熱議。大家稱讚「嬋寶」有孝心之外，亦對全紅嬋身上的名牌打扮相當好奇。有眼利的網民指出全紅嬋背起價值約$28,800港元的Miu Miu棕色Arcadie 皮質手提包，並掛起LOUIS VUITTON最新推出的烏龜形小錢包，兩個價值$8000的LV Turtle Pouch 手袋吊飾，還有Apple Watch Series 8的智能手錶約$3200，全身行頭合共價值逾$4萬。

巴黎奧運｜全紅嬋被目擊買手機送媽媽有孝心 背名牌袋戴LV烏龜吊飾全身行頭逾4萬

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