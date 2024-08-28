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美女大胃王丨曾喪食12桶炸雞6公斤滷肉飯　美女大胃王神隱半年自揭患「重疾」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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【日本大胃王/木下佑香/躁鬱症】現年39歲的日本美女大胃王木下佑香，憑著甜美外型加上驚人食量，令其YouTube頻道超過526萬訂閱。不過，自大半年來，頻道卻未有再更新，由於過去有網民曾留意到木下佑香開始大走樣，令不少人均對其近況大感憂心。木下佑香日前罕有於網上回應自身的情況，並提及因抑鬱症復發，曾數個月無法出門。

最新影片:

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Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？專家拆解食安迷思　教睇標籤揀靚橙

木下佑香於24日透過官方帳號發長文表示因抑鬱症復發，病情是前所未有般嚴重，曾好幾個月無法走出家門，甚至無法透過YouTube及社交平台向大眾解釋，為此感到十分抱歉。

這次的抑鬱症來得非常突然，讓我陷入從來沒有過的最沉重狀態，完全超出了我的預期。

不過木下佑香又補助充指現在的她已重新振作，尤其當看到不少粉絲期待她的回歸留言，心情高興又歉疚，最後更承諾：

我會在自己能力所及的範圍內，重新開始活動。

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日本美女大胃王木下佑香自2009年參加大胃王節目出道，多年來曾創下不少驚人挑戰，如曾喪食12桶炸雞、6公斤滷肉飯，2014年轉型成為Youtuber的她，影片依然以分享自己「喪食」為主題，其親民的風格和加上誇張的食量，曾讓她成為全日本Youtuber訂閱人數排行第五名。

1分鐘自測是否患上抑鬱症

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

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抑鬱症患者自救方法

若不幸患上抑鬱症，輕則損害日常生活功能，重則引致自殺危機明顯增加，可惜此病症頗受忽視。事實上，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

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