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開學｜教育局向學校送上「不倒翁」　新學年鍛練學生「不倒」精神

社會

發布時間： 9 小時前

最後更新： 1 小時前

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（資料圖片）

全港學生下星期開學，教育局呼籲學校以學生精神健康為首要考慮，培養學生的正向思維，建構健康幸福的校園生活。局方會為每所參與《4Rs精神健康約章》學校送上「不倒翁」，鼓勵學校積極推展承諾，鍛練學生「不倒」精神，可讓學生在校園抱抱或拍拍「不倒翁」，營造輕鬆氣氛。

教育局副秘書長蘇婉儀在網上撰文指，教育局在2024/25學年持續推行一系列措施，包括新推出的《4Rs精神健康約章》，以休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience）4個促進精神健康的重要元素為主軸，營造有利學生健康成長的環境。

當局亦已更新專題網站，推出「自我照顧路線圖」，圖片以熊貓卡通和港鐵路線圖設計，建議學生每晚睡9至12小時，每天安排進行半小時帶氧運動，選擇感興趣的休閒活動，安排自由創作時間，每星期向兩個親人、朋友、老師和同學等表達謝意，主動在課室和家中幫忙做雜務或家務等。 

另外，當局亦推出「家長錦囊」，呼籲家長多留意子女情緒，多表達關愛，協助子女建立常規，以身作則，作息定時，讓子女選擇喜歡的餘暇活動。當局又提醒家長與子女溝通時，不要讓子女覺得犯錯是可怕，亦不要讚美或批評子女的天賦，例如不要讚子女「醒目，老師未教都識」，或者不要批評子女「怕醜、無用」；應該透過建設性評語，讓子女知道自己能繼續進步。

《4Rs精神健康約章》涵蓋4個促進精神健康的要素及目標如下：

  • 休息（Rest）：指協助學生從小建立健康的生活習慣，有足夠的休息、充足的睡眠和休閒的活動。
  • 放鬆（Relaxation）：指教導學生適時放鬆，關顧精神健康及懂得自我關懷。
  • 人際關係（Relationship）：指加強同儕、師生，以及家長與子女之間的關係，提升聯繫感；幫助學生明白自己在不同關係的角色及其重要性，願意承擔責任並作出貢獻。
  • 抗逆力（Resilience）：指裝備學生適應生活中無可避免的壓力和挫折，教導學生以正面的態度處理情緒、應對壓力和克服困難。

參與《約章》的學校須在今學年起落實各項推廣學生精神健康的措施和舉辦活動，協助學生建立健康的生活習慣和正面的人際關係，為學生提供更多放鬆減壓的機會，加強他們的幸福感及抗逆力，提升學校整體的健康文化。

蘇婉儀指，維護學生身心健康是教育工作者的首要責任，班主任的角色尤其重要。局方建議班主任於學期初進行不同的班本活動，幫助學生互相認識，提升他們的聯繫感；又指教師要多主動關心學生的情緒，聆聽學生的心事，與學生建立互信。

局方指，學校應讓師生每天有交流和分享的時間，營造重視溝通、信任和關愛的校園文化，為學生築起更堅固的安全網。學校可參考「陪我講」「迎接新學年挑戰」專頁內《好心情迎新學年》的活動及教育局在「新學年•好精神」專頁內，為學校提供的班級經營活動建議。

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