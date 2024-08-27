開學｜教育局籲學校以學生精神健康為首要考慮　響應《4Rs精神健康約章》

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開學在即，教育局副秘書長蘇婉儀今日（27日）在教育局網上專欄「局中人語」撰文，呼籲學校在新學年繼續以學生的精神健康為首要考慮，培養學生的正向思維為重點，建構健康幸福的校園；又指教育局會持續與學校、家長、不同政府部門及非政府機構攜手同心，群策群力，以愛心和具體行動，為學生建立關愛和諧的校園，愉快地開展新學年的校園生活。

蘇婉儀指，教育局在2024/25學年持續推行一系列措施，包括新推出的《4Rs精神健康約章》，以休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience）4個促進精神健康的重要元素為主軸，營造有利學生健康成長的環境。



《約章》中的「4Rs」涵蓋4個促進精神健康的要素及目標，對促進學生精神健康同樣重要，同時互相有密切的關係。當中「休息」指協助學生從小建立健康的生活習慣，有足夠的休息、充足的睡眠和休閒的活動、「放鬆」指教導學生適時放鬆，關顧精神健康及懂得自我關懷、「人際關係」指加強同儕、師生，以及家長與子女之間的關係，提升聯繫感；幫助學生明白自己在不同關係的角色及其重要性，願意承擔責任並作出貢獻、「抗逆力」則指裝備學生適應生活中無可避免的壓力和挫折，教導學生以正面的態度處理情緒、應對壓力和克服困難。



參與《約章》的學校須在今學年起落實各項推廣學生精神健康的措施和舉辦活動，協助學生建立健康的生活習慣和正面的人際關係，為學生提供更多放鬆減壓的機會，加強他們的幸福感及抗逆力，提升學校整體的健康文化。

另外，教育局繼去年11月發放高小階段的「精神健康素養」資源套後，初中階段的資源套亦已上載「校園•好精神」網站的《精神健康素養資源套》專頁，供學校人員參考及使用。初中的資源套旨在讓學生學習各種保持身心健康的方法；加強學生對精神健康疾病的早期病徵及有效治療方法的認識，鼓勵及早求助；提倡以正面及包容的態度看待受精神健康問題困擾的人士，去除負面標籤；以及鼓勵學生主動關懷別人，守望相助，倡導求助文化。

蘇婉儀指，維護學生身心健康是教育工作者的首要責任，班主任的角色尤其重要。局方建議班主任於學期初進行不同的班本活動，幫助學生互相認識，提升他們的聯繫感；又指教師要多主動關心學生的情緒，聆聽學生的心事，與學生建立互信。

局方指，學校應讓師生每天有交流和分享的時間，營造重視溝通、信任和關愛的校園文化，為學生築起更堅固的安全網。學校可參考「陪我講」「迎接新學年挑戰」專頁內《好心情迎新學年》的活動及教育局在「新學年•好精神」專頁內，為學校提供的班級經營活動建議。

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