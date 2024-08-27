校長專訪︱私校校長轉職津小引入優質教育　「基真」打造地區名校回饋基層學生

▲ 中華基督教會基真小學專為區內的基層家庭服務。上任4年的彭潔嫻校長用心打造地區名校。

位於荔枝角的中華基督教會基真小學（下稱基真）專為區內的基層家庭服務。上任4年的彭潔嫻校長，擁有多年直資及私立學校的教育經驗。不過最後卻返回津校為基層服務。她冀望用心將「基真」打造成「地區名校」。希望將多年直資及私校的教學經驗及新思維帶到「基真」，讓基層學生發掘所長、發揮天賦！這些年來，「基真」培育出來的學生都擁有堅強意志與不屈不撓的精神。有患上糖尿病仍積極向上的生命鬥士、克服讀寫障礙考獲全級第一的女生，以及被慧眼老師發掘出來的天才畫家。

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執起教鞭27年的彭潔嫻校長，為人和藹可親，面上總帶著微笑，難怪受到師生的愛載。彭校長不是從小就立志做老師，卻因緣際會誤打誤撞下踏進了教育界。她透露當時在大學讀食物及營養學系，在大學二年級去實習時，要到威爾斯親王醫院做義工及到營養部實習，此時才發現興趣不在於此，正在思考前途之際，赫然發現自己跟小朋友補過習，也喜歡小朋友，才萌生做老師的念頭。

▲ 3位學生都各有夢想與理想，將來長大貢獻社會。(陳慧安攝)

盼將直資私校新思維回饋基層學生

彭校長在津校任教英文及體育科，邊做老師邊接受培訓。工作了12年後，她希望學習直資學校新思維及新視覺。遂轉到一間直資小學當起副校長，8年間令她獲益良多，

意識到教育可以不一樣，彈性高、資源好，師生們有機會去不同國家看別人的教育，也學識了校本課程。

及後，不怕挑戰的彭校長又轉職另一間私立名校上任校長，當時私校與中華基督教會有聯繫，令她漸漸認識多了中華基督教會的津校，發現政府投放了很多資源給津校，作為英文老師的他，覺得為何學生在資源充足下英文水平仍不太高，所以她希望將自己在直資及私校學到的經驗回饋給津校，她說:

服務基層學生，看看能否提供不一樣優質教育。

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引入自主學習 積極參加校外比賽

她上任後為「基真」引入自主學習、設立正規課程和非正規課程，發掘他們的興趣再培訓、安排學校管理層到海外取經，亦都設法讓AI融入課程創造新機遇。設立「才藝大匯演」讓每位學生都有表演機會，找到自己的亮點、培養出自信心。而在學術上「基真」也不斷求進，追求更卓越表現，讓基層學生可以突圍，令小朋友設立正確人生目標。

▲ 基真學生在聯合國教科文組織協會舉辦的英語辯論比賽獲得初小冠軍。(學校提供)

「基真」鼓勵同學積極參加校外比賽，校長表示比賽不是求勝而是去觀摩別人的好處令自己去進步。校長也觀察到基真的小朋友好有禮貌及自信，不過在課堂中不是每人都肯表達自己的意見，彭校長希望透過「課改」令同學多做分享，

自主學習入面要識互評及自評，是一種思維策略方式，敢於在別人面前表達自己，一步一步建立自信。

▲ 才藝大匯演師生、家長大合照，當日場面震撼，成為學生們一世難忘的回憶。(陳慧安攝)

彭校長：每一個都是我們的尖子

而才藝大匯演，在家長群中贏盡口碑，有家長指他們從沒想過小朋友可以上台表演，欣賞學校給他們舞台發揮。彭校長坦言

台上一分鐘，台下十年功。無論同學表現如何，家長都應該正面鼓勵，不是只有才華洋溢的才能表演，而是每一個都是我們的尖子，每一個都有自己的亮點。

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兩女兒入讀女拔 3孩媽媽的育兒之道

彭校長除了是一校之首外，更是3孩媽媽，育有2女1子的她，兩個女兒均讀女拔，她透露仔女從小不玩「電子奶嘴」，每次出街她都帶備圖書、畫冊、顏色筆、桌上遊戲等讓小朋友打發時間。縱使工作忙碌，但彭校長在子女幼稚園階段都盡量安排親子閱讀時間。

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培養自信心 不急於贏在起跑線

她建議家長要培養小朋友的自信心，讓他們敢於表達自己的意見，當學校面試時他們就不會怕跟大人相處，也不必急於贏在起跑線。彭校長指她兩個女兒都是年尾出生，寧願他們入學遲一點「做大B」，去到幼稚園反而做到領導角色帶領年紀小的同學，產生了滿足感，她說：「不要催逼小朋友太早去做不適合年紀的事，有信心去做來得更自然。」

另外，運動也是培養小朋友抗逆力的不二法門，令他們學識堅毅

那裡跌倒、那裡站起身，面對失敗要識調節心態。

讓小朋友有夢 發掘更多可能

彭校長指家長也不必急於為小朋友鋪路，反而要讓小朋友有夢想。她憶起起「基真」的一個舊生，在小四時已認清路向，於創作新詩中志願是成為飛機師，而這位同學長大就不斷為自己的夢想努力，於科大讀完工程後，到澳洲進修飛機課程，現在已考獲機師資格，可以翱翔天際。日前這位舊生回母校與師弟妹分享生涯規劃，重看自己當年的新詩，他感謝在「基真」遇上很好的英文老師，為他打好語言基礎。

基真這些年也培育出3名傑出學生，他們未必是學霸，但靠著堅強積極的態度克服了身體上的障礙，年紀輕輕已經希望將來回饋社會。

▲ 校友小時候創作的新詩，定下目標成為飛機師，長大後成功考獲資格，更回母校演講鼓勵師弟妹。(學校提供)

何珮瑩身患糖尿病 盼研發程式助病友

小六女生何珮瑩因為自身的胰島素問題，令她在小五時患上了糖尿病，得知患病後，因為要時刻觀察血糖，難以專心聽書，惟有回家去問老師及同學才能跟上進度。而注射胰島素也令她生活不便，及後到英國購入定期注射胰島素的機器安裝在手臂上，生活才好轉。在患病的過程中，老師的關心和鼓勵令她感到溫暖，學校的課程也讓她對編程產生興趣，她希望將來長大後可以研發計算碳水化合物的程式來幫助糖尿病病人。

▲ 何珮瑩身患糖尿病，需將定期注射胰島素的機器安裝在手臂上，但她仍笑著面對病情，充滿正能量。(陳慧安攝)

馬芊媃立志從醫 克服讀寫障礙考獲第一

另一名患有讀寫障礙卻考獲第一名的小六女生馬芊媃則立志從醫，希望在糖尿病上鑽研，「因為嫲嫲糖尿病去世，希望不會這麼多人給病魔帶走。」讀寫障礙令她難以將中文字記入腦，靠著不停練字和追字幕去增加記憶，「別人可能用1小時去記，我要用3至4小時」

她感激學校給予機會參加朗誦比賽，「令我更容易記字及提升信心，學習堅強，不要見到不懂的字就放棄。」她坦言考第一最多謝自己沒有放棄，也感謝爸媽陪伴練字。

▲ 傑出學生馬芊媃克服讀寫障礙，考獲全級第一，更立志從醫。 (陳慧安攝)

何柏霖獲老師啟發畫畫天份

天才畫家何柏霖，坦言從來都不覺得自己有藝術天份，全靠老師的啟發。他特別想多謝湯老師和郭老師，「在藝術方面不斷支持及鼓勵，給我機會去不同比賽。」而何柏霖的同學的畫作更曾在北京的展覽館展出，他坦言「好有成就感。」

▲ 充滿藝術天份的何柏霖，獲老師啟發和鼓勵下參加多個比賽，為自己及學校增光。 (陳慧安攝)

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