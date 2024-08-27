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居屋2024｜房委會通過新一期居屋銷售安排　市價7折第4季推售7132伙

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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（資料圖片）

房委會房屋資助小組通過新一期居屋銷售安排，今年第4季以市價7折推售7132伙，明年首季揀樓。今期折扣較上期的62折少，房委會資助房屋小組主席黃碧如解釋，折扣率是按既定機制計算，樓市下行下，供樓開支下跌，加上目標申請者的收入中位數上升至4.63萬元，因此計算負擔能力時，折扣率會較小。

黃碧如表示，居屋的目標買家與私樓不同，不會將兩者比較。她指，居屋項目目的是幫助未能負擔私人市場樓宇的市民完成置業夢想，如果申請者成功認購，房委會會提供不同措施協助完成置業，包括按揭擔保計劃等，不存在「爭生意」的情況。她又指，居屋項目一向非常多申請者，近年單位數目增加，仍然有很多人失望，不擔心銷情。

當局於去年施政報告提出，鼓勵市民生育的「家有初生優先選樓計劃」會在今期實施，連同「家有長者優先選樓計劃」的申請者，共有2900個配額供市民優先選樓，佔單位總數約4成，一人申請者則有700個配額，佔總數1成。今期開始，房委會改為按比例分配單位予各類申請人，黃碧如表示，以往優先揀樓的申請人傾向選擇地點方便、面積大的單位，優化機制確保所有申請人均有合理機會選購單位；如果配額已經用盡，須考慮其他項目。

綠白表比例維持四六比，當局同時建議下調白表家庭入息和資產限額，建議入息上限由6.2萬，減至6萬元，資產限額則由147萬降至123萬元，白表一人申請者的入息及資產限額，則減至分別為3萬元及61.5萬元。

新一期5個新居屋項目包括3個市區盤，啟德啟盈苑、觀塘安柏苑、油塘高曦苑；及2個新界項目，分別是東涌裕興苑及屯門兆湖苑。單位數目以屯門兆湖苑佔最多，共有2,768伙，其次是啟德啟盈苑，有1,736伙，東涌裕興苑有1,344伙；油塘高曦苑有864伙，觀塘安柏苑單位最少，只有420伙。

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