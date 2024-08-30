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飲食攻略｜40歲起跟從一套飲食習慣可增壽10年　研究揭70歲開始都有效【附6大飲食重點】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 10 分鐘前

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【長壽／飲食／健康／延壽／研究】有心不怕遲！一直以來有不少專家研究長壽飲食的秘密，例如地中海飲食、琉球飲食等成為不少人效法的飲食方式。有人說，健康一去不復返，要從小建立健康飲食習慣才得以長壽。但近年有研究指出，只要從40歲開始改變飲食習慣，仍未算遲！

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40歲開始健康飲食 可延壽10年以上

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究報告，根據英國BioBank數據推算，得出從40歲開始改變飲食習慣，可以延壽至少10年。國際研究團隊針對兩類極端飲食模式：長壽飲食模式和不健康飲食模式作比較，發現40歲的人從不健康飲食模式轉為長壽飲食模式，男女預期壽命分別延長10.8年和10.4年

研究亦顯示一般正常飲食轉為長壽飲食模式，40歲男女的預期壽命亦能夠分別延長3.4年和3.1年

故此，是次研究得出，40歲開始持之以恆改變飲食模式，不論男女亦有可能達到延壽的效果。研究中亦發現70歲的男女改變飲食模式後，亦能夠分別延壽5.4年和5.0年

4大長壽飲食原則

研究團隊亦綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

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相關文章：長壽秘訣｜日本116歲婆婆接棒全球最長壽人瑞　常散步參觀神社最愛2款食物

6大長壽飲食重點

綜合《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究，得出以下6大長壽飲食重點：

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