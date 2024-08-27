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富三代丨鍾培生又宣布派錢　揚言：與大家一同分享喜悅

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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富三代鍾培生又派錢！

富三代鍾培生又派錢！日前他在個人社交平台表示，為慶祝他創立的香港電子競技有限公司（HKEsports）成立11周年，將送出獎金，抽出5位幸運粉絲平分新台幣11萬元（約港幣26955元）！不過當然有條件，鍾培生寫道：

藉著HKES十一歲生日，我將向粉絲們派發總值新台幣110,000紅包與大家一同分享喜悅！

大家只需
1.⁠ ⁠留言標記 兩位 好友
2.⁠ ⁠⁠分享此帖文到限時動態

我會在 14 天後抽出 5 位幸運兒平分新台幣110,000 紅包

*別忘了追蹤我的帳號，否則我可能無法私訊通知你！
*如果中奬者 12 小時內沒有回應則該份額會重新抽籤
*部分地區須配合當地法例/政策規限，最終解釋權歸於本人

富三代丨鍾培生被黃紫恩松岡李那「夾住」參與晚會　TVB小花Jojo突然上位惹關注【多圖】

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農曆新年派利是

其實鍾培生在今年2月已在個人社交平台發文表示拿1000萬元封利是，每封200元，派予香港市民。

另外，在今年4月，鍾培生在土瓜灣的兩餸飯店「三多美食」免費向長者派發200份飯盒。

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