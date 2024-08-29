廚房煮食零油煙  嚴選高評分抽油煙機

煮食時油煙瀰漫，時間長了不但會令廚房設備及家居「黏立立」，也會對健康造成負面影響，尤其是家中有幼兒的話，更應該格外關注這個問題。一部性能良好的抽油煙機可以發揮重要作用，它可以有效地吸走那些不健康的「烏煙瘴氣」，為用家締造一個健康又舒適的煮食空間。

早前一份針對市面上14款拉趟式及煙囪式抽油煙機的測試報告公布，其中有9款樣本的抽油煙能力較強，評分獲得4分以上，而獲得最高總評分4.5分的型號有兩款，售價分別為約五千元及一萬元，相差一倍，這反映了價格未必完全代表性能的高低，消費者在選購時需要更加審慎。

另一方面，測試結果顯示還有5款樣本的電源線或是物料阻燃能力未能符合部分國際標準要求，存在一定安全隱患。因此，消費者在選購抽油煙機時務必要更加留意。以下為大家介紹4款高性能的抽油煙機型號，並提供挑選時應留意的小貼士！

4款高性能抽油煙機推介 還原清新潔净厨房

▲ Mia Cucina拉趟式抽油煙機MY60，在評測中獲得4.5的最高總評分。（零售價 $4,980）

意大利製造的Mia Cucina MY60是今年評測中獲最高總評分的兩款抽油煙機之一，且性價比極高，售價僅為另一品牌機種的一半，但卻擁有同樣強勁的排風能力，最高排風量可達每分鐘 12.7 立方米，表現至為出色。選用優質物料設計，輕觸式控制，外型時尚之外，操作時亦十分寧靜，更備有三段及強力風速選擇，能配合不同烹調需要。機體設有2個隔油網，保持厨房清新更見效，避免油煙四溢。

Mia Cucina MY60：https://bit.ly/4fXmM6S

▲ TGC抽油煙機ALI 700採用側吸式設計，超薄機身只有383毫米。（零售價 $4,540）

TGC ALI 700和Mia Cucina MY60同屬煤氣公司出品，其在抽油煙能力上同樣出色。側吸式設計、超薄機身的TGC ALI 700 同樣以輕觸式控制。具有超强風設計，排風量高達每分鐘19.5立方米，加上配備自動打開整流板功能，可以迅速有效地吸走油煙, 就算長時間待在厨房也不會吸入一肚子油煙，對健康零負擔。另外，TGC ALI 700備有5分鐘延遲關機功能，能更徹底地净化厨房。

TGC ALI 700：https://bit.ly/3XhrHYV

▲ TGC抽油煙機EXCEL 710，具有輕觸式設計，使用時十分方便。（零售價 $4,540）

纖薄機身的TGC EXCEL 710，能夠迅速抽走油煙，並且十分寧靜，加上其時尚的黑色玻璃面板，可以輕鬆打造具個性的型格煮食環境。TGC EXCEL 710備有2分鐘延遲關機功能，機內更設有金屬過濾網，方便使用後拆下清洗，避免藏污納垢。

TGC EXCEL 710：https://bit.ly/3AF9onT

▲ TGC 抽油煙機Senses+ 710擁有10分鐘超長延遲關機功能，可以徹底清除所有油煙。（零售價 $4,740）

而最後一款TGC Senses+ 710同樣備有強勁抽風功能，最特別之處是設有伸縮式排氣管外罩，安裝方便的同時也可以防止細微食物碎屑因大風而吹入抽油煙機的排氣管，更加耐用。另外，輕觸式面板控制的Senses+ 710運用LED 照明設計，耗能極低，是環保人士的理想選擇。

TGC Senses+ 710：https://bit.ly/4dWxSr4

選購抽油煙機3大貼士：

選購抽油煙機除了要了解各款式的功能特點、寧靜度，或參考消委會評分外，亦要留意以下要點：

1. 要留意產品設計，切勿盲目比較排氣量

相信許多消費者在挑選抽油煙機時，會參考其排氣量，但其實不同品牌的排氣量會因為不同廠商採用的測試標準而有所不同，例如有歐洲EN標準及日本JIS標準等，結果自然也會有所出入。因此選購時，不妨多注意排氣喉的設計，排氣喉較長或彎位較多，都會影響排氣效果，從而降低實際的排氣量。

2. 要找具有信心保證的品牌

選購抽油煙機時，可以選擇一些信譽較好的大品牌，尤其是在評測中獲得高評分的產品。大品牌有嚴格的品質控制，旗下產品質量亦有保證。即使日後出現問題，這些品牌通常也會提供良好的售後服務，例如提供免費保養和頭3年包零件更換，讓消費者無後顧之憂。

3. 要留意其保養期限

作為精明的消費者，應要記下購買日期及保養期限。因此，在選購抽油煙機時，除了要了解產品本身的性能，也要清楚了解其保養期和零件的存貨期限。這樣一旦在使用過程中出現問題故障，就可以及時進行維修。大品牌一般會提供較長的保養期，令消費者較為放心。

（特約）