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中華文化｜海防博物館改為抗戰及海防博物館　東江縱隊專題展9.4起免費參觀

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 3 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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香港海防博物館將於下周二改設為香港抗戰及海防博物館。（馮漢柱攝）

位於筲箕灣東喜道175號的香港海防博物館，將於下周二（9月3日）改設為「香港抗戰及海防博物館」，並在翌日起（9月4日）推出首個專題展，介紹東江縱隊抗戰歷史，公眾免費參觀。

香港歷史博物館總館長張銳森盼改設後的博物館成為提升愛國情操、愛國主義教育的重要地點，讓年輕一輩認識抗戰歷史，增民族自信及愛國精神。

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改名後的「抗戰及海防博物館」將於下周二的抗日戰爭勝利紀念日揭幕，下周三起向公眾開放。首個專題展「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」由康文署及深圳文化廣電旅遊體育局合辦，講述東江縱隊於深港兩地的抗戰事蹟，除了展出「中國人民抗日戰爭勝利70周年」紀念章、東江縱隊曾使用的毛氈和布袋、東江縱隊出版的機關報《前進報》、由漫畫家丁聰創作的《東江百日雜憶》漫畫圖片等，亦會播放老戰士們的口述歷史片段，親述當年如何蒐集情報；展期至明年7月。

至於海防博物館原有4個抗戰相關常設展廳，包括「聲影說抗戰」、「日軍侵華．攜手抗敵」、「日軍侵港」及「抗日游擊隊與敵後活動」，將組合命名為「抗戰主題展覽廳」；且增加對東江縱隊架構、重要人物等介紹。另館方會展示東江縱隊港九獨立大隊的嘉獎狀，及《陣亡戰士名冊一九四一年至一九四五年》名單；亦將在堡壘上層的「探索地帶」多媒體播放室播放由香港導演拍攝的抗日電影選段。

文體旅局局長楊潤雄今日（27日）出席博物館開幕前奏活動致辭時指，「抗戰」二字彰顯博物館以紀念抗戰歷史、傳承愛國精神為主題，同時蘊含對抗戰英烈的崇高敬意，及警醒後世珍惜和平。「海防」則象徵博物館位處的鯉魚門海峽地區，自古以來是重要戰略地點，強調香港一直是國家南大門守護者。他形容抗戰文物及口述歷史是珍貴的展覽素材，有助參觀者進一步了解東江縱隊英勇事蹟，並銘記抗戰英雄們的民族大義精神。

香港歷史博物館總館長張銳森則稱，博物館會設專題講座、史蹟徑參觀活動、老師和校長專場參觀等，且夥拍著名音樂人梅廣釗辦音樂表演；又透露將與教育局推出新手策展人培訓班，讓中學生在了解抗戰歷史同時，策劃有關文創紀念品、活動等。

至於有否刪減海防博物館的原有展品？張銳森強調沒有，反而增設了有關明清時代海防設施的展覽，讓觀眾認識鯉魚門是重要防守要塞；又強調抗戰及海防博物館跟國家安全展覽廳的性質不同，適合不同人士參觀，館方未來更會續與內地不同文博單位商討合作。

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記者：梁薾心

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