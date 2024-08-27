中華文化｜海防博物館改為抗戰及海防博物館　東江縱隊專題展9.4起公眾免費參觀

▲ 香港海防博物館將於下周二改設為香港抗戰及海防博物館。（馮漢柱攝）

位於筲箕灣東喜道175號的香港海防博物館，將於下周二（9月3日）改設為香港抗戰及海防博物館，重點介紹抗戰歷史，其中首個專題展「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」會於開幕翌日（9月4日）起免費讓公眾參觀，展期至明年7月。

文體旅局局長楊潤雄今日（27日）出席博物館開幕前奏活動致辭時指，抗戰文物及口述歷史是珍貴的展覽素材，有助參觀者進一步了解東江縱隊在抗戰時期的英勇事蹟，並銘記抗戰英雄們的民族大義精神。

抗戰及海防博物館將於下周二揭幕，下周三向公眾開放。海防博物館現時4個有關抗戰的常設展廳，包括「聲影說抗戰」、「日軍侵華．攜手抗敵」、「日軍侵港」及「抗日游擊隊與敵後活動」，將組合命名為「抗戰主題展覽廳」並加設扁額；且增加東江縱隊架構、重要人物等介紹。

楊潤雄稱，「抗戰」二字彰顯博物館以紀念抗戰歷史、傳承愛國精神為主題，同時亦蘊含對抗戰英烈的崇高敬意，以及警醒後世珍惜和平。「海防」則象徵博物館位處的鯉魚門海峽地區，自古以來是重要的戰略地點，呈現香港一直作為國家南大門的守護者，在海防歷史上與國家緊密相連。



他續指，改設後的博物館會加強展示東江縱隊港九獨立大隊的嘉獎狀與《陣亡戰士名冊一九四一年至一九四五年》名單；亦會在堡壘上層的「探索地帶」多媒體播放室播放由香港導演拍攝的抗日電影選段。

香港歷史博物館總館長張銳森補充稱，博物館會推出一連串活動，包括專題講座、史蹟徑參觀等；著名音樂人梅廣釗更將在館內舉辦音樂表演。另透露館方會安排老師和校長參觀專場，且與教育局合作推出新手策展人培訓班，招募中學生在了解抗戰歷史同時，策劃有關文創紀念品、活動等。

至於首個專題展「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」，由康文署及深圳文化廣電旅遊體育局聯合主辦，講述東江縱隊於深港兩地的抗戰事蹟。張銳森介紹說，專題展會展示老戰士們的珍貴口述歷史和訪問片段，包括分享如何蒐集和收藏情報等；又將展出由原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍借出的「中國人民抗日戰爭勝利70周年」紀念章；東江縱隊曾使用的毛氈、布包等，以紀念深港人民共抗外敵、團結奮戰的艱苦歲月。

他盼改設後的博物館可成為提升愛國情操、愛國主義教育的重要地點，尤其希望年輕一輩可對抗戰歷史有更多認識，增加民族自信及愛國精神；並說未來會續與內地不同文博單位商討合作，以帶更多不同文物在港展出。

至於有否刪減海防博物館的原有展品？張銳森強調沒有，反而增設了有關明清時代海防設施的展覽，讓觀眾認識鯉魚門是重要防守要塞；又強調抗戰及海防博物館跟國家安全展覽廳的性質不同，適合不同人士參觀。

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