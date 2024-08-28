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移民英國｜移英港人嘆英國飲食文化匪夷所思　細數6大差異1個習慣勁污糟

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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移英港人列6大英國飲食文化差異，驚嘆匪夷所思。

【移民英國/BNO/英國飲食文化/文化差異】近年社會出現不少的移民潮，一家人身處異地除了要適應新語言、氣候等差異，當中飲食文化通常較難適應。一名移英港人YouTuber最近拍片分享，6個匪夷所思的英國飲食文化和習慣，令他驚嘆對這些飲食文化差異十分衝擊。各位有意移民的家長，不妨留意一下，有多少個香港人未必習慣的事？

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移英的香港YouTuber在其YouTube頻道「鬆仔Zonjai」，移英後發現英國人的飲食習慣於香港大相逕庭，於是列出6大移英港人較難適應的飲食習慣，甚至是匪疑所思的飲食文化，分辨出英國人與香港人的文化大不同。

1. 英國人偏向使用焗爐

根據YouTuber鬆仔表示，英國人偏愛喜歡使用焗爐，由於英國人習慣一次過購買一星期的飯餸，而且大多數是急凍食物，他們只需簡單翻熱便可食用。加上英國大多數的菜式以「roasted」 或者「baked」的烤焗形式， 或者慢煮，用焗爐煮最適合。

他分享，曾經到英國收樓的時候，發現英國人家裏的爐頭恍如新的一樣，但檢查廚房的焗爐，卻是殘舊不堪，直言「裏面好似煮過一隊足球隊嘅飯」、「打完仗咁」，發現英國人依賴焗爐煮食，反而絕少用爐頭。

2. 英國人普遍5點晚餐食

英國人普遍把晚餐稱為「Tea」，通常晚餐時間大多為5時至6時，部份英國餐廳更加在8時已是最後點餐時間。對香港人平日6、7時仍在公司努力工作的文化截然不同。

YouTuber鬆仔認為，英國人早食飯因為英國很早天黑，所以提早吃飯回家休息。還有可能是英國人認為「早食飯早消化」， 對身體健康更好。再者，英國人重視晚飯後的活動，寧願早點食飯，騰空更多空閒時間做晚間休閒活動。

3. 英國人不喜歡食菜

英國人會食沙律菜，但他們普遍蔬菜攝取量較低，受到氣候影響不適合種菜，菜類的選擇比較少，加上英國傳統菜系喜歡採用慢煮方法，導致菜類水份流失，烹調後口感會像「飛機餐蔬菜」，毫不吸引。

YouTuber鬆仔分享，英國飲食節目中教導小朋友食蔬菜時，小朋友會誇張地想「嘔出來」。

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4.甜品普遍糖分極高

YouTuber鬆仔觀察發現，英國人特別喜歡食甜食，不過卻比香港人口味更重，程度幾乎「甜到嚇死人」，就如直接將糖放入口。

英國人習慣節日或每餐晚飯後也會食甜品，英國甜品菜式，如布甸、泡芙外，還有chaos，意指將所有甜品大雜燴呈上。，鬆仔笑指大家招呼英國朋友吃飯時，記得準備甜品，「如果唔係好似一套戲冇大結局咁！」

5.英國人不喜歡同枱食飯

他指出英國人在餐桌上同枱食飯的習慣較少，這種現象起源於上世紀70年代。當時電視機開始普及，人們開始希望在看電視的同時進食，因此他們在沙發前安排了一人一張「TV dinner trays」，這樣他們就可以一邊吃飯一邊看電視。

YouTuber鬆仔指英國人不喜歡同枱食飯。（影片截圖）

6. 英國人衛生習慣令人譁然

廣為人知的「3秒定律」，在英國被延長至5秒。他的妻子也曾在飛機上見到一名英國父親用同一張濕紙巾既抹機上設備又抹嬰兒的嘴，這種行為讓她感到驚訝，打破英國人給人一種衛生程度很高的印象。

鬆仔分享在寄宿家庭的經歷，寄宿家庭教他用大量洗潔精加水浸住碗碟，但不事先倒掉廚餘，也不事後清洗過水，這種方式讓他感到無法接受。

網民：英國人洗碗 洗潔精唔過水！

影片觀看次數接近8萬人，引起網民討論。許多網民紛紛認同YouTuber鬆仔的內容，並分享了他們在英國飲食文化方面的觀察和經驗。更多網民留言點擊以下圖片：

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影片來源：YouTube頻道「鬆仔Zonjai」

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