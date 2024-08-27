紮職3丨黃宗澤張繼聰出席盆菜宴　即場宣布新片最高票價不超過60元

▲ 黃宗澤與張繼聰出席《紮職3》盆菜宴。

電影《紮職3》眾演員包括黃宗澤、張繼聰、林千渟、黎峻及朱天，連同監製伍健雄及導演吳家偉在昨晚齊出席「《紮職3》盆菜宴」，為電影上映前進行大規模壓軸宣傳。

劇組宴請近百粉絲品嘗應節盆菜，悉心將電影中重要情節搬到宣傳活動上，更邀得醒師助慶，齊心預祝口碑步步高升，票房大賣。

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▲ 《紮職3》盆菜宴

票價最高只60元

兩位男主角黃宗澤及張繼聰即場更宣布《紮職3》實行與民同樂，決定為觀眾帶來特別票價優惠，呼籲大家齊齊入場睇好戲：「全香港所有戲院，《紮職3》票價最高只係60元！不論你去中環、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、沙田、大圍、大埔、屯門都好，最高都唔會高過60元！而且澳門都有5間指定戲院，同樣《紮職3》票價最高只係60元！」而各大院線由開畫日起之戲票亦同步開始預售。

提到片中連場打鬥場面，黃宗澤大呼緊張：「我最難忘係片中一take落嘅打鬥場面，呢場係牽涉幾十人嘅動作場面；我打頭關，阿聰打第二關，仲有家樂守住第三關。大家心情都緊張，因為只要有一個動作錯誤，重新置景都需時。」

▲ 在場人士紛紛找黃宗澤及張繼聰「集郵」。

林千渟成「溫情擔當」

而張繼聰特別感謝武師的協力，他指：「最難忘係同導演同埋動作指導張文傑，加上一班武行師傅，大家都充滿默契，拍攝時雖然辛苦，不過拍出嚟好有力度，有暴力美學嘅感覺，多謝一班武行師傅們付出好多。」

至在片中飾演妹妹的林千渟透露自己是「溫情擔當」：「每一場都相當難忘，其實我係充滿壓力，幸好三個阿哥現實中好風趣，所以拍攝現場氣氛都好輕鬆。」而兩位新生代演員朱天及黎峻分別飾演陶大宇的手下，二人都笑言是「動作擔當」，參與《紮職3》獲益良多。

▲ 黎峻、林千渟、朱天。（左起）

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