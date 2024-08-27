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不良飲食︱38歲男愛吃2食物突發腦梗塞命危　醫生揭10大症狀：血脂太高

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 57 分鐘前

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38歲男愛吃2食物，突發腦梗塞命危；醫生揭10大症狀：血脂太高！

【腦梗塞/中風/高血脂/油膩食物/血管堵塞/腦梗塞症狀】油膩重口味食物要少吃！近日，内地一名男子在下班後意外全身癱軟倒地，被同事緊急送醫，發現是「急性腦梗塞」，一度命危。醫生表示，這與男子平日最愛吃的2種食物有關，長年纍月導致血脂過高，引發腦梗塞。

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綜合内地媒體報道，本月18日，河南鄭州一名38歲男子在下班時突然四肢無力、全身癱軟倒地，嚇壞身旁的一衆同事。男子被送醫檢查證實是「急性腦梗塞」（中風），一度命危；所幸經過一番搶救，男子脫離了生命危險。而他向醫生坦承，這或許與他平日的飲食習慣有關，因他最愛吃油炸、重口味的食物，尤其是「炸花生配可樂」，甚至每日都會買一斤炸花生，再配上2瓶可樂，在家休息時一邊看電視一邊吃，「像吃菜一樣，一吃就停不下來！」但他從未想過自己會因此險些賠上性命。

醫生：血脂太高

對此，鄭州醫院神經內科醫生秦文鵬指出，男子長期吃高油高糖的食物，導致血脂增高，增加了患腦梗塞的機率：

腦梗塞屬於腦血管病變最常見的類型。導致腦梗塞發生的危險因子很多，其中血脂高是造成腦梗塞發生的常見危險因子。

醫生表示，血液中常年累積過多的脂質，會在血管內沉積下來，導致動脈粥樣硬化，使血管狹窄或堵塞；如同自來水管道，雜質過多會導致水管管腔變窄或直接堵塞。因此，當血管不通暢時，血液無法自然流動，最後導致諸如腦血管病、心血管病和腎血管下肢血管等病變發生。

醫生最後強調，若民衆有出現高脂血症，必須採用節制飲食及增加運動，還要服用降脂藥物等辦法控制血脂，從而降低腦梗塞發生的機會。

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腦梗塞10大症狀

另外，内地網紅外科醫生「鉛醫薔薇」在微博發文，提及10大腦梗塞症狀，包括：

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「鉛醫薔薇」表示，如果有遇到上述的其中一種症狀，就務必需要重視，應立即前往醫院神經內科求醫。

同場加映：夏日中風4大高危族群

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