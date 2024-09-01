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開明父母｜蘇志威劉小慧從不催谷撐女做甜藝師　蘇君蕎日本學成歸來盼將來創業

育兒資訊

撰文： 黃諾韶

發布時間： 54 分鐘前

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星級父母蘇志威劉小慧從不催谷撐大女蘇君蕎（Yumi）做甜藝師，如今Yumi從日本學成歸來盼將來創業。

【日本升學/日本留學/星二代/蘇志威/劉小慧女兒/蘇君蕎】劉小慧與蘇志威婚後育有兩名乖女蘇君蕎（Yumi）和蘇靖珺（Ina）。Yumi現在從日本學成歸來，以客席形式擔任甜藝導師開班授徒，追夢背後有一對開通的父母，提供百分之「二百」的支持，願意讓女兒放棄讀大學按興趣升學。Yumi最記得媽媽劉小慧經常教她做人的態度：「最重要開心就夠」。Yumi將興趣一步步發展成為個人事業，全因自己對甜點的熱情和親友的支持。

我清楚自己真正很喜歡這份工作，很喜歡這行業，還有父母、親人和朋友的支持，有時看到他們食得開心，都會令我覺得這份工作很有意思。

蘇志威劉小慧大女蘇君蕎（Yumi）表示有意在未來開設自己的店舖，希望嘗試以甜品去傳遞更多正能量。（林綺虹攝）

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父母200%支持讓自己安心追夢

Yumi從小到大父母會按她和妹妹的意願為先，只要她們喜歡，父母都會支持從不施壓。例如：Yumi想學溜冰、整甜品，或者妹妹Ina喜歡時裝、跳舞和唱歌，全部都讓她們去學十分自由。

蘇志威和劉小慧是一對開明父母，從小到大都會按女兒的意願為先，支持她們的興趣從不施壓。（受訪者提供）

追夢上，Yumi感謝父母對自己留日拜師學藝的種種支持，包括經濟上的支持，讓她在家庭財政許可下，放心去追夢，最重要是父母給自己200%的支持和鼓勵。

難得找到自己的興趣，家庭又能支援，不如利用4年時間去讀自己喜愛的課程。

爸爸蘇志威曾在早上5時送當時仍在日本留學的Yumi上課，他更邊行邊在個人社交平台開直播分享，願意讓女兒放棄讀傳統大學改為去日本講學甜品，蘇志威說：

其實最重要是孩子的興趣，為人父母應支持他們追夢，而不是反過來要孩子去完成父母想要的事。

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媽媽充當頭號試食專員

Yumi做甜點的最大滿足感和動力，來自每次家人和朋友吃完自己製作的食物，有著開心的回應。她最記得有些朋友不單表露出幸福的表情，甚至誇張得連碟子也想舔乾淨。

向來Yumi的甜點收獲不少捧場客，媽媽劉小慧更成為她的頭號試食專員，給予她不少意見。爸爸蘇志威和妹妹Ina性格相對含蓄內斂一點，表達未必太多。而性格爽直的劉小慧會毫不吝嗇地向朋友推銷女兒的作品，用行動支持女兒的興趣和決定。

很容易知道媽媽的食評，只要她不斷向朋友推銷：「你試一下這個真的好吃！」，便代表這個蛋糕在她心目中評分挺高。

媽媽劉小慧充當女兒的頭號試食專員，給予她不少意見，兩母女關係一直很好。（受訪者提供）

父母以身作則談家教

這對星級父母讓女兒在自由的環境下長大，但對於孩子的個人修養和禮貌，則管教得相對嚴格，反而學業上不算執得嚴。例如：見面要打招呼、別人幫過自己要說謝謝、做事要有交帶等，須學懂待人接物的道理。

蘇志威和劉小慧不會光說不做，還會以身作則做好榜樣，甚至做得比平時所教導的更多。Yumi認為，待人友善能意外收獲好人緣，與人相處更和諧輕鬆，亦感謝父母的教悔。

他們的身教其實我們會接收得到，看得到。

正因兩人不是朝9晚5的上班族，不用把女兒交給「四大長老」或工人湊，因此可以與女兒建立良好關係，Yumi以前放學回家幾乎都見到父母，有時會一起去街市、茶記。劉小慧婚後逐漸淡出娛樂圈，成為全職媽媽專心相夫教女，在家裡主要充當照顧者和教導的角色，蘇志威甚少插手、指指點點，尊重太太。

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與級父母關係如朋友

Yumi與父母相處像朋友一樣，但同時知道父母是長輩，仍然會有「分寸」地相處。Yumi坦言作為星二代多少都有壓力，從小便知道自己的一舉一動都會被人留意，她亦知道父母的訪問也會直接提及關於自己的事，以致自己也學懂謹言慎行，待人處事比較圓滑一點。

原來Yumi小時候沉默寡言，很怕跟別人說話，甚或成為焦點、被人報道。她分享，自己安靜到父母有時會忘記自己的存在，「平時我在家很安靜，有一次爸爸用家裡的電話打給我，居然問我何時才回家，其實我一直都在。」Yumi亦試過在車上自己坐在最後排，媽媽以為Yumi忘記了上車，於是想下車找自己。

後來Yumi開始跟別人多溝通，願意表達自己，慢慢就接受自己，亦接受自己是星二代。

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星二代爆草蜢幕後花絮

事實上，Yumi表示作為星二代有機會見識很多，尤其接近爸爸蘇志威開演唱會，草蜢成員便會一起練歌。看到很多平時演唱會，坐在觀眾席看不到幕後花絮。

我最喜歡看草蜢演唱會的換衫環節（Quick Change），他們在台下面趕來趕去，小時候就會覺得很有趣，很搞笑。

Yumi笑言，全部歌曲是從小聽到大，她亦成為草蜢的粉絲，「我真的很喜歡看草蜢演唱會，我覺得他們整個演唱會好像開派對，氣氛很好玩。」

Yumi是草蜢的粉絲，很喜歡看草蜢演唱會，大讚氣氛很好玩，好像開派對。（受訪者提供）

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