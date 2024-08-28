828樂悠節 老友記衣食煮行一「嘟」齊賺$828萬現金回贈

老友記一齊過節啦！未到中秋節，說的是「八達通828樂悠節」！現在老友記要用「樂悠咭」才可享有2元乘車優惠，不過優惠又豈只2元，由8月28日起，八達通特別為老友記準備不少驚喜優惠，於超過3,500個消費點大派$828萬現金回贈*，更聯同828樂悠節參與商戶，提供衣食住行隨時「嘟」有着數，記得828帶着樂悠咭四圍fun四圍賺獎賞！提提大家，記得下載定八達通App，密切留意樂悠咭驚喜優惠詳情！

828起大派$828萬現金回贈 每張樂悠咭最多賺$800

不少老友記都習慣使用八達通消費，因為相比其他電子支付工具較簡單易用。現在轉用樂悠咭，不但繼續享有每程2元的乘車優惠，更可以享有樂悠咭專屬驚喜優惠！八達通特別為老友記推出限時2星期的驚喜現金回贈，由8月28日至9月10日，只要各位老友記用樂悠咭於3,500間828樂悠節參與商戶店舖消費，當中包括大家樂、OK便利店、759阿信屋、美心MX、百佳、譚仔、譚仔三哥、萬寧、屈臣氏、實惠等等，無論是食、買、玩，單次消費滿$100或以上，賞你$8現金回贈，「嘟」得多賺得多，每張樂悠咭最多可賺$800，老友記又可以相約三五知己四圍吃喝玩樂，日日樂悠遊！

推廣期︰2024年8月28日至9月10日

現金回贈領取期: 8月31日至10月20日#，可透過八達通App或前往八達通服務站拍卡領取。

按此了解領取步驟

#開始領取日期為完成單次合資格零售交易後第3日

3,500間參與商戶推快閃及全年優惠 無時無刻「嘟」有驚喜

除了828一連2星期的驚喜現金回贈外，參與的3,500間商戶亦準備就緒，由8月28日起至年底，會推出不同的食買玩限時快閃及全年優惠，讓各位老友記無時無刻賺取驚喜優惠。如果想知哪些八達通828樂悠節參與商戶有快閃優惠，就記得要留意八達通App的優惠資訊，實行「益通街」，各位老友記密切留意！

八達通828樂悠節參與商戶

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*推廣受條款及細則約束。

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（特約）