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陳曉華朱敏瀚秘戀丨陳瀅疑拉紅線撮合朱敏瀚陳曉華　朱仔過往曾先後與蔣家旻余思霆拍拖

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 33 分鐘前

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陳瀅疑拉紅線撮合朱敏瀚、陳曉華的戀情！

【陳曉華 / 朱敏瀚 / 香港小姐 / 港姐冠軍 / 秘婚】今日有報導指2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）與同公司的朱敏瀚秘戀逾年，二人已共賦同居，報導又指雙方已見家長，他們亦計劃年底於東南亞拉埋天窗。

2020年，首次拍劇的Hera跟朱敏瀚於劇集《迷網》中飾演戀人，當時朱敏瀚正跟華姐余思霆拍拖，有指Hera之所以與朱敏瀚關係更進一步是全靠好姊妹陳瀅！

香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年

疑由陳瀅撮合朱敏瀚陳曉華

陳瀅因拍攝《美麗戰場》而與陳曉華成為閨密，又因拍攝《痞子殿下》而與朱敏瀚成老友，有指陳瀅這位「中間人」落力為兩為好友拉紅線，終令陳曉華、朱敏瀚成為戀人！

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朱敏瀚曾兩度戀TVB小花

現年32歲的朱敏瀚擁四分之一英國血統、媽媽是中英混血兒，近年洗甩「御用細佬」的稱號，於《反黑路人甲》演黑幫金牌打手「陸秋」令人眼前一亮，並在《萬千星輝頒獎典禮2020》奪「飛躍進步男藝員」。

入行以來，朱敏瀚公開過兩段情，並曾與JW（王灝兒）傳岀緋聞。他曾與蔣家旻拍拖，並在2014年7月宣布已分手數月。

直至2019年5月，朱敏瀚被爆因拍攝劇集《好日子》而與余思霆譜出戀曲。可惜，在2022年7月27日，二人更突然在網上宣布分手，結束3年情。

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