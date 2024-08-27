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皇家太平洋酒店針對專才客長期住宿計劃  連續7晚入住$5,600起

休閒消費

發布時間： 1 小時前

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皇家太平洋酒店的豪華海景客房。

為配合優秀人才及專才入境計劃人士、回港探親、到港經商和升學、打算留港作深度探索旅客或家居裝修家庭等需要，皇家太平洋酒店特推出長期住宿計劃，最少連續入住7晚起，另設連續入住14晚、21晚以至30晚月租優惠，顧客可按不同入住需要預訂住宿服務。

最少連續7晚入住價錢由港幣$5,600起

雅尚客房連續7晚入住價錢港幣$5,600起，連續14晚入住價錢港幣$10,500起、連續21晚港幣$14,700起，連續30晚港幣$16,800起。入住期間可享以下禮遇:

•    每星期客房清潔打掃乙次
•    每星期獲贈楊協成飲品4罐
•    免費無線寬頻上網
•    免費使用健身中心
•    堤岸酒吧及餐廳8折優惠 (包括「妃紅·亮麗下午茶」)
•    8折專業洗衣、乾洗及熨衣服務
•    入住期間可免費參加香港文化地標荃灣南豐紗廠的 1 小時導賞團*一次，讓您深入探索香港故事，體驗集香港獨有工業歷史、特色文化及體驗式零售於一身的南豐紗廠

酒店設城市、公園或維港景觀的不同房型可供選擇。所有價錢已包括加一服務費。

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