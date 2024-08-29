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中秋歡聚必買   APITA及UNY精選月餅、應節禮籃、食品  與你賞月團圓

特約

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一年容易又中秋，中秋節是農曆新年以外，香港人最重視的傳統節日。要佳節過得開心，以優質禮籃、果籃、精緻月餅，送贈家人摯友、工商友好，絕對是必不可少；準備好中外東洋乾貨、美酒佳釀，大宴親朋，定能令節日過得更盡慶！由即日至9月18日（月餅推廣期至9月17日），APITA、UNY就舉辦「盈月團圓」中秋節購物優惠，推出多款應節食品、禮品、日本水果，讓你歡度佳節，CU APP會員更可享額外購物優惠。準備為親友挑選最貼心賀禮，APITA、UNY網店同步發售，與你一起喜迎中秋，盈月團圓！ 

優質日本禮籃、果物  CU APP會員95折優惠

正在為中秋佳節送禮煩惱的你，到APITA及UNY，就可一次過選購中秋禮籃、水果禮盒，不論喜歡花膠鮑魚，或是日本新鮮水果的朋友，均有選擇，價錢更相當實惠！推介「星群 特選日本果盒」（$698），內有7款來自日本的新鮮水果，包括幸水梨、香印提子、柿、桃等水果，應節又美味，更有精心設計的禮盒腰紙及心意卡，保證皆大歡喜。禮籃方面，推介為喜歡日本食品的親友送上「盛 特選日本禮籃」（$1,688），內有12款日本食品，包括金城製菓 Sweets Style年輪及貝殼蛋糕禮盒、幸修園贅沢煎茶和紙禮盒、ALPS信州白桃果汁、CHOYA 金箔梅酒等，每樣食品都精緻得體，是送禮首選。而由即日起至9月15日，CU APP會員購買指定禮籃、果籃可以享95折優惠，凡購買指定禮籃、果籃，更可以優惠價$328，加購國金軒雙黃白蓮蓉月餅1盒（原價$548/盒），加添節日氣氛！

「盛 特選日本禮籃」（$1,688）。

「星群 特選日本果盒」（$698）。

應節食品一應俱全 做節開餐無難度

不論八月十五當日做節，或是提早送贈親友，精選月餅都是必備佳品！APITA及UNY有齊多個品牌的月餅，包括國金軒的雙黃白蓮蓉月餅（特價：$368，原價$548）、金沙奶皇迷你月餅（特價：$348，原價$498）；榴槤B哥的榴槤冰皮月餅（特價：$268/盒，兩盒或以上 $260/盒 ，原價$368；只限APITA及UNY 樂富店）；華麗園的迷你酥皮斑蘭月餅（特價：$238起，原價$397）及華麗二重奏（特價：$199，原價$332），總有一款合你心意。日式超市APITA及UNY，更有多款精選日式禮盒，是過節送禮最體面的選擇！

國金軒雙黃白蓮蓉月餅（特價：$368，原價$548；凡購買指定中秋禮籃、果籃或果盒，可享加購價：$328）。

國金軒金沙奶皇迷你月餅（特價：$348，原價$498）。

華麗二重奏（特價：$199，原價$332）。

華麗園的迷你酥皮斑蘭月餅（特價：$238起，原價$397）。

榴槤B哥的榴槤冰皮月餅（特價：$268/盒，兩盒或以上 $260/盒 ，原價$368；只限APITA及UNY 樂富店）。

陳年佳釀 齒頰留香

有滋味月餅，又怎可缺少節日佳釀！必買軒尼詩 V.S.O.P 2024中秋限量版（特價：$628，原價$689），誘人的鮮杏甜香，配以別具魅力的雲呢拿及醇厚橡木風味，口感順滑，馥郁豐富。另有松井單一麥芽威士忌櫻花木桶（特價：$880，原價$1,200），淺金色酒液，於櫻花木桶中熟成，帶有麥芽香和甘甜果香及淡淡的櫻花優雅香氣。

軒尼詩 V.S.O.P 2024中秋限量版（特價：$628，原價$689）。

松井單一麥芽威士忌櫻花木桶（特價：$880，原價$1,200）。

滋味鮑魚 宴客首選

尚有一系列炮製中秋大餐的南北乾貨、湯圓小吃。至抵推介有安記中秋福袋（特價：$218，原價$548），當中包括：即食溏心鮑魚3隻裝連鮑魚麵（250g）、猴頭菇淮杞螺頭鮑魚燉雞湯（400g）、金牌溏心鮑魚（180g）、鮑魚味元貝XO醬（80g）、尊尚一口菇 （100g）。另有鮑中寶的墨西哥野生鮑魚禮盒裝 （黑罐+紅罐）（特價：$1,588，原價$1,976；只限APITA及UNY 樂富店），紅罐有味濃帶鮮味的野生藍鮑魚，黑罐則有口感軟滑、味道濃郁的野生黃鮑魚。多款滋味鮑魚，是今年宴客首選！ 

安記中秋福袋（特價：$218，原價$548）

鮑中寶 墨西哥野生鮑魚禮盒裝（黑罐+紅罐）（特價：$1,588，原價$1,976；只限APITA及UNY 樂富店）。

飯後甜品伴賞月燈籠

品嘗過滋味的中秋晚宴，是時間以煙韌彈牙的湯圓、芋圓作甜品。APITA及UNY有多款湯圓供大家選擇，設有3款小大、百份百香港製造的小寧波湯圓（特價：$60/2，原價$36.9-39.9）；獲米芝蓮街頭小食推介的福元湯圓（花生/芝麻）（特價：$100/2，原價$58）；喜歡鹹湯圓可選巧丘出品的客家鹹湯圓（特價：$48，原價$58）。想多點新意，更可加入郭錦記的手工三色圓/芋圓/紫薯圓/蕃薯圓（特價：$70/2，原價$48）。

小寧波湯圓（特價：$60/2，原價$36.9-39.9）。

福元湯圓（花生/芝麻）（特價：$100/2，原價$58）。

巧丘客家鹹湯圓（特價：$48，原價$58）。

郭錦記的手工三色圓/芋圓/紫薯圓/蕃薯圓（特價：$70/2，原價$48）。

飯後到公園、海傍賞月，以Sanrio立體有聲吹氣燈籠（特價：$84.9，原價$99.9）、美少女戰士/LU LU豬燈籠（特價：$44.9，原價$49.9）作伴，讓你與家人過一個圓滿的中秋節！

Sanrio立體有聲吹氣燈籠（特價：$84.9，原價$99.9）。

美少女戰士/LU LU豬燈籠（特價：$44.9，原價$49.9）

更多精彩購物優惠

驚喜優惠數不完，由9月5日至9月9日期間，到APITA、UNY購物滿指定金額可享有不同優惠。於APITA購物滿$1,000，即送$100現金券及$100 eShop網店優惠券，CU APP會員更享獨家優惠，單次消費滿$338，即減$30。於UNY購物滿$1,000，即送$100現金券及$100 eShop網店優惠券，CU APP會員更享獨家優惠，單次消費滿$238，即減$20。有關優惠詳情，條款及細則，請參閱以下網址：https://bit.ly/3Mff6iI

(特約)

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