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強人爸媽｜張慧敏拒當海外升學是「水泡」　Son姐從不干涉子女學業只有1要求【附英韓升學貼士】

升學教育

撰文： 黃諾韶

發布時間： 43 分鐘前

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Son姐拒讓子女當海外升學是「水泡」，應該按子女的步伐去引導，並全力支持子女追尋自己的興趣。

【強人爸媽/獵頭公司CEO/張慧敏Son姐/育兒心得/韓國升學/英國升學】很多家長的願望是望子成龍，於是密集式地安排額外補習、興趣班等。獵頭公司CEO張慧敏（Son姐），作為兩名子女的媽媽卻選擇適時放手，按子女的步伐和興趣慢慢引導，並全力支持子女追尋自己的興趣。她認為，子女的價值不是以學歷來定義，家長應該容許孩子從錯誤中學習，給多些時間，讓他們慢慢來。

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Son姐教育｜找到興趣比學歷更可貴

Son姐是一位開明的媽媽，育有兩名子女分別是大女Tiffany和細仔Timothy。她卻從不干涉子女的學業成績，讓他們自己溫習考試默書，只要求他們盡學生本份：「最低限度為合格，順利升班」。Son姐直言，合格是學生的基本責任，至少是對校長和老師的一個尊重。若子女有學習需要，認為安排補習亦是合理。但為了催谷成績、考入精英班就不鼓吹。

以後有什麼目標就自己決定，不過最基本、最低限度須完成中六課程。精不精英班沒什麼所謂，品格、品德、品行比成績重要太多。

Son姐認為孩子能發揮所長，找到自己興趣比學歷更可貴。故Son姐不希望子女年幼時便「送走」海外升學，為免把它當作「水泡」，不再用功讀書而變得一時無成。

Son姐從不干涉子女的學業成績，只要求他們最低限度要合格，盡學生的基本責任。（陳慧安攝）

Son姐教育｜為子女擋刀劍成最強後盾

Son姐作為公眾人物，子女的行為容易被關注和批評。女兒曾被一些家長評論為何不讀大學，甚至拿Son姐與女兒比較。但身為最熟悉女兒的Son姐，認為「我的成功不用女兒同樣有成就，我的失敗都不用她來承受」，子女的價值不是以學歷來定義，而且個人價值更不需要向任何人證明，人生的學習並不是「有勝算」才去學。

不讀大學出來找工作有什麼可恥？每個靠對手出來找工作的人都是高貴的，怎麼會讀完大學就會更高尚？

明白當時女兒仍未找到人生方向，才華亦不是在讀書，鼓勵她投身社會找有興趣的工作。Son姐花了很長時間讓女兒發掘自己的興趣，更為了支持女兒公開寫稿反擊一切的閒言閒語，把焦點壓力由自己背負，成為子女的最強後盾。

我不是幫她遮風擋雨，因為風雨要靠她自己承受，但是我可以幫她擋刀劍！

Son姐按子女的步伐和興趣慢慢引導，並全力支持子女追尋自己的興趣。（陳慧安攝）

Son姐教育｜被女兒的奮鬥故事打動

一次意外發現女兒自學韓文有模有樣，亦得悉她有意修讀韓文，惟香港並未有正規學韓文的課程，遂與女兒遠赴韓國到延世大學韓國語學堂了解相關課程，期間的住宿、問路、由女兒的「三腳貓功夫」包辦。

憶起當刻知道女兒想考大學，目標更是韓國三大超一流大學之一的梨花女子大學，令Son姐詫異之外，自然作了最壞打算，心想：「糟糕了！難得她第一次提出想讀書，但萬一考不上，她的打擊會有多大？我該怎樣去安慰她？」

女兒奮鬥的決心令Son姐深有感觸，為女兒找到屬於自己的興趣而感到自豪。（陳慧安攝）

女兒認真看待學韓文和奮鬥的決心令Son姐深有感觸，決定傾盡全力支持女兒的興趣。最後，女兒考上了韓文考試，亦提早達到六級的標準，成功考入心儀學校。回想女兒可從短時間學習韓國文化、新語言，以及不斷進步獲得好成績，明白是女兒下的苦工，才有明顯的進步。女兒終於享受到讀書的樂趣，找到發奮的原動力和出路，Son姐不禁為女兒感到自豪。

我好為她自豪，她終於憑自己找到屬於自己的興趣而驕傲，而不是受到「某人的女兒」的身份。

Son姐教育｜大女從零開始到考入梨花大學

大女Tiffany想達到能翻譯韓文的專業水準，她把目標訂在攻讀語言的延世語學堂，由零開始學了一年多的韓文，成功跳級考到level 4符合梨花大學的入學資格，開展了四年的大學生涯，修讀韓文和英文。她分享到韓國大學對外地生收生位置不多，有意赴韓留學的學生要準備已公證的成績表等文件，以及熟練韓文和英文的自我介紹之外，記得留意各院校的取錄日期。

每一間學校的公佈日期都不一樣，有些可能會給你兩天或僅24小時考慮，因此要想清楚自己想讀哪一間。

對於韓國大學的學習氛圍，本地學生會對於外國學生抱持競爭心態。不過Tiffany明確表示了自己學韓文只是為了滿足興趣和完成學業，故令對方消除了戒心。Tiffany建議多與本地生溝通，甚或是一起追星，因為可以加快適應韓國文化，把握學習韓文的機會。熟習韓文方面，以她的經驗指，韓國人一般很欣賞外地人嘗試運用韓文，所以他們會熱情地分享學韓文的訣竅。

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Son姐教育｜讓子女學好中文 放手助追尋興趣

Tiffany小時候讀國際學校，導致中文成績較遜色，Son姐最終安排大女轉到本地學校讀書，希望學好中文。由國際學校轉到本地小學讀書，教學語言、課程都截然不同，相對較吃力。故Timothy有著前車之鑒，小學開始便就讀中文教學的香港青年協會李兆基書院

Timothy本身想讀社會科和歷史科，惟當年DSE的分數19分，未能考進本地的中大和港大修讀。他考慮到若以科學士學位銜接再讀自己喜歡的科目，過程又會太迂迴。後來Son姐鼓勵他追隨自己的意願，提議他可考慮英國升學。

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於是在英國教育專家推介下，報讀了英國的大學基礎課程（Foundation Program），一般英國院校的成績均以三種等級劃分：70分以上為表現優異（Distinction）、60至69分為良好（Merit）及50分或以下為合格（Pass）。幸好中學修讀文科為主的Timothy成績不錯，在一年的課程中，在經濟科、數學科、統計及數據科（Statistics）和國際關係科（International Relations），分別獲得兩個優異和良好（Merit）的成績。

Timothy考慮到個人的學習模式，加上認為英國教育較為悠久、重學術。最後在英國約克大學（York University）選讀了不需死記硬背及考試的社會科（Sociology），著重閱讀文獻和討論分析，課程主要培養自己對社會的意識和關注度，並從廣泛的學說中構建自己的見解。

所以本科生來說，社會科是無邊緣。因此，不少人會留待日後讀碩士時，才專攻某些課題。

Son姐教育｜細仔曾為家人打算退學共患難

Timothy坦言自小接觸西方文化，在英國讀書沒太多適應的問題，反而比在香港還要開心。他比較到英國的學習環境和風氣不會太功利，朋友間的話題不會經常圍繞「將來出來做什麼、「讀什麼大學」，反而思想較開放，沒有那麼壓抑。

家庭觀念較重的Timothy就讀Year3時，正夕疫情時期，他曾一度擔心家裡的經濟負擔打算退學，但Son姐和大女皆認為：「無論如何都要送他回去讀完最後一年。」她們知道弟弟難得愛上讀書，憑著興趣去體驗生活，排除萬難都要支持他追隨自己喜愛的生活。為了堅持上實體課，疫情過後，Timothy再度回到英國修讀餘下課程，最終讀了5年才完成大學學位，有運動才能的他更獲得大學盃乒乓球比賽的「年度乒乓球隊最佳運動員」殊榮。

Son姐認為，家長應該容許孩子從錯誤中學習，給多些時間讓他們慢慢來。（陳慧安攝）

Son姐教育｜Son姐：愛的終極是放手

問及兩名「寶貝仔女」都赴海外升讀，會否感到不捨得？Son姐卻選擇適時放手，她亦幾乎沒有追問過子女的成績，「電話都不用通」，因為彼此有著信任。她感慨人生轉得多彎路其實沒關係，反觀為什麼現在很多家長不可以容許孩子錯，不可以給時間，讓孩子「慢慢來」。

我覺得愛的終極是放手，愛的意義和愛的終極不是擁有，不是出手，不是操控，是放手給你們找你們自己的人生路。他們未來還有很多可能性，我配合不了，不等於要為我拖慢腳步。

Son姐道出天下爸媽的心聲：「其實作為父母，作為一個媽媽，我覺得我的天職是要教他們能夠頂天立地，靠自己能夠獨立生存」

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