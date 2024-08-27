陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera入行6年緋聞不絕　陳曉華被爆暗撻Ian最轟動

▲ 陳曉華的緋聞回顧！

【陳曉華 / 朱敏瀚 / 香港小姐 / 港姐冠軍 / 秘婚】2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）與朱敏瀚在今日（8月27日）驚爆緋聞，而且被揭二人港島區共築愛巢同居外，更計劃年底於東南亞某地方舉行婚禮拉埋天窗，甚至有指這段戀惰於電視城是半公開的秘密。

事賓上入行6年的陳曉華緋聞多多，當年參選港姐前，陳曉華已獲註冊護士證明書，惟她放棄當白衣天使報名選港姐。

未入娛圈已被爆戀聞

參選期間有「仙氣紅姑」之稱的陳曉華，被傳媒踢爆出跟歌手狄以達拍拖，兩人被拍得食壽司撐枱腳，被指原來相戀多年。

惟陳曉華想專注事業，2018年4月決定分手，之後傳出二人翻撻，不時被拍到約會，惟女方堅稱只是好朋友關係。

2020年10月，陳曉華傳拍攝《異搜店》時搭上何廣沛，她更背上「小三」之名介入何廣沛與朱晨麗的戀情，隨後二人公開否認緋聞。

香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻 被指秘戀朱敏瀚逾年

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跟鏡仔傅緋聞最轟動

同年12月，陳曉華爆跟MIRROR成員陳卓賢相戀，二人更發展到同居關係，陳曉華更被媒體拍得駕駛Ian的座駕出外，某次lan更被發現在車上撳電話 ，而Hera就先落車往附近食肆等位。

其後陳曉華跟MIRROR經理人花姐均否認緋聞，花姐指出座駕上的男士並非陳卓賢，至於陳曉華承認認識陳卓賢，只是跟對方購入座駕，澄清二人並非拍拖。

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及至2023年3月，陳曉華被指與羅天宇傳緋聞，在節目《咔嚓咔嚓》結緣，並同遊日本。

另外，今年方力申與陳曉華一起為TVB節目任嘉賓，有指方力申送狗公仔力追，網民更留言迫方力申認愛。

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