超市大搜查｜高鈉罐頭湯恐增心血管疾病風險　營養師推介23款較低脂低鈉罐頭湯

▲ 高鈉罐頭湯恐增心血管疾病風險，營養師推介23款較低脂低鈉罐頭湯。

【罐頭湯／蔬菜／高鈉／低鈉／低脂／減肥／心血管疾病／腎病／高血壓／水腫／胃癌】罐頭湯方便美味，是不少人家中常備的食品。不過，市面上大部分罐頭湯的鈉含量較高，長期攝取或增加患心血管疾病及胃癌的風險。為此，尚營坊營養師團隊推介23款較低脂低鈉罐頭湯，供大家參考。

最新影片推介：

23款較低脂低鈉罐頭湯

蕃茄湯

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忌廉湯

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雜菜湯

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粟米湯

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其他湯品

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「尚營坊健康顧問有限公司」在Instagram專頁指出，以上23款罐頭湯較低脂，在減脂期間都可以食用，部分罐頭湯更有加入蔬菜成分，營養更加豐富。

不過，營養師團隊强調，腎病患者、高血壓及易水腫人士要注意，因為罐頭湯鈉含量不低，所以須注意食用份量及次數，一個星期食用1至2次最佳；烹調時可加入適量清水或額外配搭新鮮蔬果進食，平衡鈉量的攝取。

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8款較低鈉罐頭湯

根據食安中心印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉」。TOPick比較市面上31款罐頭湯，發現接近一半均屬於高鈉，鈉含量最高的一款，每100克含有1160毫克鈉。

TOPick羅列出當中8款鈉含量較低的罐頭湯，每100克均含不多於400毫克鈉，大家選購時可作參考。

點擊下圖看完整名單：

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罐頭湯3大挑選貼士

另外，營養師團隊亦提醒，在挑選罐頭湯時，需要注意以下3點：

1.避免高鈉罐頭

選愈低鈉愈好，根據食安中心建議：每100g食物鈉含量超過600mg等於高鈉。若選擇使用高鈉罐頭湯，宜盡量使用更少份量及加入清水開稀後再烹調會較佳。

2.成分

以原形食材或蔬菜為主，食材在成分表中排得越前，含量則越多。

3.脂肪

每食用份量含少於5克脂肪較佳。部分湯品脂肪較高需注意，例如忌廉湯。

内容獲「尚營坊健康顧問有限公司」授權轉載，資料由尚營坊營養師團隊提供。

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