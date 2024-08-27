法證先鋒VI劇透丨第13集劇情預告　浩然翻查錄像發現貨車司機有可疑

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第12集劇集講到浩然、王靜往找本案的傷者、李樹權的太太莊少珊查問，得知案發經過……

法證先鋒VI丨第13集（28/8）

佩清驗屍後推測出斬人案兇手使用的兇器，星柏等則在兇手的血液樣本中有重要發現。

浩然等人憑著這些線索，找到一名疑兇！

另一方面，佩清鍥而不捨調查恩師邱浩基之死的真相，找醫院的護士長查問。

斬人案疑兇的前女友、花店老闆彭倩玟突然失蹤，浩然等接報到其花店搜查，發現有可疑，遂找星柏等到現場搜證。

浩然等翻查大廈停車場的監控錄像，發現一輛貨車，司機形跡可疑。

浩然等及後找到貨車，在車上尋獲線索……

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