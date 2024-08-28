飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞

【油脂／食油／橄欖油／不飽和脂肪酸／亞麻仁籽油】何謂健康食油? 台灣有營養醫學專家便指出，「油」有好壞之分，常見較健康之選主要有5大類，分別含有Omega-3與Omega-9，有助預防心血管疾病及養生抗老。

最新影片:

台灣營養功能醫學專家劉博仁於「健康晚點名」表示，食油有飽和脂肪酸與不飽和脂肪酸之別，而「豬油」則屬於飽和脂肪，對於膽固醇偏高人士，建議少用為妙；而不飽和脂肪酸又有分Omega-3、Omega-6與Omega-9，比較健康的是Omega-3與Omega-9。

健康食油5大之選:

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

劉博仁指出，有豐富Omega-3的食油，包括紫蘇油與亞麻仁籽油；有豐富Omega-9的食油則有橄欖油、苦茶油與牛油果油。他表示，Omega-9可以預防心血管疾病及養生抗老，當中油酸比例，以苦茶油最高，可達83%，其次是油酸比例為70%的橄欖油，以及油酸比例為53%的牛油果油。

劉博仁又指，若用冷壓初榨的油，不太適宜用於炒菜，建議作涼拌較合適。除此之外，他還建議可用「油水炒」的方法，即將菜白灼後，菜放入還有水的鑊，再把冷壓初榨的油，例如橄欖油放進去，油酸與營養素不會被破壞掉。反之，如果大火爆香，初榨油的營養價值便會被破壞。

劉博仁又建議，盡量不要用炸的方式烹調，像蔬菜裡面有纖維素、植化素，纖維雖不會因「油炸」破壞，但其他如維他命A、胡蘿蔔素、葉黃素，維他命C等植化素，只要遇到高溫就全都會破壞掉，繼而營養價值全流失。

同場加映: 飲食攻略｜植物油飽和脂肪高恐引發心臟病 6款植物油大比拼這1款油性價比高可取代橄欖油

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5