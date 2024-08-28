  • 31°C
香港時間 : 2024828日 (三) 10:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前列腺癌｜結合標靶藥物之混合治療方案　助晚期前列腺癌患者延緩病情

醫健人物

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

近年，醫學界發現加深了解腫瘤特性，有助醫生制訂癌症治療方向，以晚期前列腺癌為例，藉著基因測試，如發現個案中的癌細胞帶有基因變異特性，可透過標靶藥物開展治療，達至更佳控制效果。近年，醫學界有愈來愈多研究證實，標靶藥物搭配口服荷爾蒙藥物及腎上腺皮質酮之混合治療方案，能進一步提升療效，讓患者重拾良好生活質素。

泌尿外科專科醫生林耀宗表示，晚期前列腺癌的一線治療以荷爾蒙療法為主，透過減低男性荷爾蒙的分泌，有助控制前列腺癌細胞的生長，方法包括切除睪丸、以及使用注射藥物，從而令分泌男性荷爾蒙之刺激性荷爾蒙水平降低。假如患者用藥後出現抗藥性，則可以使用二線口服荷爾蒙藥物，抑制腎上腺製造荷爾蒙。

藥物識破基因突變機制

隨著醫學進步，醫學界對前列腺癌的認識加深，假如發現癌細胞帶有基因變異，治療方向會否有所不同呢？林醫生指出，部份患者的基因可能帶有BRCA1及BRCA2基因︰「如果這些基因變異，會影響到癌細胞的修復能力，癌細胞會利用其他方法進行修補，包括依賴名為PRAP（Poly ADP-Ribose Polymerase）的機制。如果我們可以將此機制抑制，癌細胞就會因而死亡，其中標靶藥物PRAP抑制劑，正是利用這個先天缺陷，達至抗癌效果。」

要找出前列腺癌患者的基因有否相關變異，林醫生指要透過抽取腫瘤組織或血液化驗，並且進行次世代基因檢查將基因排序，假如患者擁有變異基因，即意味著他們適合接受標靶藥物PRAP抑制劑展開治療。

研究引證混合治療成效

現時，治療前列腺癌的藥物愈來愈多，一項名為「PROpel」的第三期臨床研究就顯示，晚期前列腺癌、尤其對荷爾蒙治療失效的患者，即「擴散性去勢療法抵抗型前列腺癌」（mCRPC）階段，使用PRAP抑制劑，配合口服荷爾蒙藥物及腎上腺皮質酮一併使用，整體生存期中位數較單用口服荷爾蒙藥物有所上升，疾病惡化或死亡風險亦可下降。

有患者或會質疑，如果本身沒有基因突變，又是否適合使用這種標靶藥物呢？林醫生對此表示，必須因應每名mCRPC個案而定，並要視乎該患者是否已經接受過一線治療，方會考慮使用相關藥物。

林醫生認為，這類藥物的副作用比起傳統治療相對地少，最重要是整個治療方案能夠平衡藥物與生活質素︰「比起昔日的傳統治療，如今的藥物技術不停進步，患者的徵狀可以得到紓緩，對自理能力的影響也會較少。」

林耀宗醫生提醒，治療前列腺癌有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

泌尿外科專科 林耀宗醫生

撰文 : 林耀宗 泌尿外科專科醫生

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

KO痔瘡︱改善排便習慣　預防痔瘡妙法
2024/08/23
KO痔瘡︱改善排便習慣　預防痔瘡妙法
焦慮情緒丨中醫拆解《玩轉腦朋友2》焦慮是敵是友？　2款食療舒緩情緒、改善失眠
2024/08/23
焦慮情緒丨中醫拆解《玩轉腦朋友2》焦慮是敵是友？　2款食療舒緩情緒、改善失眠
人口老化｜ 本港人口老化料阿茲海默症增　清除類澱粉蛋白　減緩病情惡化
2024/08/16
人口老化｜ 本港人口老化料阿茲海默症增　清除類澱粉蛋白　減緩病情惡化
失眠治療｜針對性治療同時改善　失眠與情緒病
2024/08/16
失眠治療｜針對性治療同時改善　失眠與情緒病
糖尿病︱血糖血脂互相影響會增加心血管疾病風險　糖尿病患者應同時管理血糖膽固醇水平
2024/08/15
糖尿病︱血糖血脂互相影響會增加心血管疾病風險　糖尿病患者應同時管理血糖膽固醇水平
健康問題 網絡熱話 癌症 治療 前列腺癌 標靶藥

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（08月28日 時間04:05）
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
肺纖維化｜余慕蓮食標靶藥無效被禁出院只求走得舒服　肺纖維化6大病徵恐致死
肺纖維化｜余慕蓮食標靶藥無效被禁出院只求走得舒服　肺纖維化6大病徵恐致死
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年
香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年
猴痘病毒丨「猴痘變異株」殺入泰國可透過飛沫傳染　世衛宣布啟動全球戰略準備
猴痘病毒丨「猴痘變異株」殺入泰國可透過飛沫傳染　世衛宣布啟動全球戰略準備