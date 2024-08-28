前列腺癌｜結合標靶藥物之混合治療方案　助晚期前列腺癌患者延緩病情

近年，醫學界發現加深了解腫瘤特性，有助醫生制訂癌症治療方向，以晚期前列腺癌為例，藉著基因測試，如發現個案中的癌細胞帶有基因變異特性，可透過標靶藥物開展治療，達至更佳控制效果。近年，醫學界有愈來愈多研究證實，標靶藥物搭配口服荷爾蒙藥物及腎上腺皮質酮之混合治療方案，能進一步提升療效，讓患者重拾良好生活質素。

泌尿外科專科醫生林耀宗表示，晚期前列腺癌的一線治療以荷爾蒙療法為主，透過減低男性荷爾蒙的分泌，有助控制前列腺癌細胞的生長，方法包括切除睪丸、以及使用注射藥物，從而令分泌男性荷爾蒙之刺激性荷爾蒙水平降低。假如患者用藥後出現抗藥性，則可以使用二線口服荷爾蒙藥物，抑制腎上腺製造荷爾蒙。

藥物識破基因突變機制

隨著醫學進步，醫學界對前列腺癌的認識加深，假如發現癌細胞帶有基因變異，治療方向會否有所不同呢？林醫生指出，部份患者的基因可能帶有BRCA1及BRCA2基因︰「如果這些基因變異，會影響到癌細胞的修復能力，癌細胞會利用其他方法進行修補，包括依賴名為PRAP（Poly ADP-Ribose Polymerase）的機制。如果我們可以將此機制抑制，癌細胞就會因而死亡，其中標靶藥物PRAP抑制劑，正是利用這個先天缺陷，達至抗癌效果。」

要找出前列腺癌患者的基因有否相關變異，林醫生指要透過抽取腫瘤組織或血液化驗，並且進行次世代基因檢查將基因排序，假如患者擁有變異基因，即意味著他們適合接受標靶藥物PRAP抑制劑展開治療。

研究引證混合治療成效

現時，治療前列腺癌的藥物愈來愈多，一項名為「PROpel」的第三期臨床研究就顯示，晚期前列腺癌、尤其對荷爾蒙治療失效的患者，即「擴散性去勢療法抵抗型前列腺癌」（mCRPC）階段，使用PRAP抑制劑，配合口服荷爾蒙藥物及腎上腺皮質酮一併使用，整體生存期中位數較單用口服荷爾蒙藥物有所上升，疾病惡化或死亡風險亦可下降。

有患者或會質疑，如果本身沒有基因突變，又是否適合使用這種標靶藥物呢？林醫生對此表示，必須因應每名mCRPC個案而定，並要視乎該患者是否已經接受過一線治療，方會考慮使用相關藥物。

林醫生認為，這類藥物的副作用比起傳統治療相對地少，最重要是整個治療方案能夠平衡藥物與生活質素︰「比起昔日的傳統治療，如今的藥物技術不停進步，患者的徵狀可以得到紓緩，對自理能力的影響也會較少。」

林耀宗醫生提醒，治療前列腺癌有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

▲ 泌尿外科專科 林耀宗醫生