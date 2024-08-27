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三中全會｜中央宣講團與50位商會、大學、創科代表交流　鼓勵充分發揮所長

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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中央宣講團與約50位本地和外國商會、大學、創科機構、專業服務界以及特區政府引進的重點和創科企業代表深入交流。(政府新聞處圖片)

港府今日（27日）邀請了中央宣講團出席在政府總部舉辦的座談交流會，全國人大常委會法工委主任沈春耀，以及商務部部長王文濤與約50位本地和外國商會、大學、創科機構、專業服務界以及港府引進的重點和創科企業代表深入交流，交流會由財政司司長陳茂波主持。

出席的包括香港德國商會主席Johannes Hack、香港總商會主席陳瑞娟、生產力促進局主席陳祖恒、港大校長張翔、科大首席副校長郭毅可、城大電機工程學系講座教授謝智剛、浸大協理副校長（研究發展）劉際明、嶺大副校長（研究及創新）姚新、出入口商會副會長許華傑、畢馬威中國稅務合夥人何家輝、應科院董事局主席李惠光、地產建設商會秘書長龍漢標、香港科技大學講座教授、思謀集團創始人兼董事長賈佳亞。

會上，沈春耀主任和王文濤向與會者闡述了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義，介紹了全會《決定》關於完善高水平對外開放體制機制，加快發展新質生產力等重大舉措，並鼓勵香港立足自身的優勢、結合實際的情況，在金融、貿易、人才、創科、教育等多個領域，充分發揮自己的所長，融入國家的改革大潮。

十位出席座談交流會的各界代表分別發言，分享了如何在各自的事業領域中貫徹落實三中全會精神，並就香港未來的發展，提出建議。沈春耀和王文濤有回應。
　　 
陳茂波在總結時表示，期望香港工商、創科各界努力學習和深刻領會三中全會的重要精神，以創新思維、勇於擔當，以識變、應變、求變的態度紮實推進工作，繼續為國家的高質量發展積極貢獻香港力量，並為香港自身更長足的發展努力奮鬥。

陳瑞娟：總商會將積極發揮國際網絡優勢  助力香港做好「超級聯繫人」

陳瑞娟指，國家新一輪改革開放大潮下，對香港廣闊的發展前景更加充滿期待，香港總商會將深入貫徹全會精神，對照中央的各項部署和要求，積極發揮商會的國際網絡優勢，助力香港進一步做好國家對外開放的「超級聯繫人」。

張翔指，這次參加宣講會，感到非常鼓舞。三中全會《決定》支持香港打造國際高端人才聚集高地，他指，香港大學將全力參與其中，積極引進頂級人才，加強與內地產學研協同發展，以卓越教研及科創能力，助力香港成為國家的教育和科技橋樑，對接國家的發展戰略，為國家和香港特區的高質量發展貢獻力量。

李惠光認為，三中全會表明教育、科技、人才是國家現代化的基礎，並在這些領域提出的改革措施，有助業界發展新質生產力、實現高質量發展，以提升國家競爭力，以及應對外部風險挑戰的能力。他指，應科院將把握機遇，以科研成果，助力產業鏈創新，促進國家與香港的高質量發展。

陳祖恒：生產力局將以先進技術、人才培訓和政府資助計劃支持中小企

陳祖恒強調，生產力局將配合政府，以先進技術、人才培訓和政府資助計劃等支持中小企，引入國際創科資源，助企業建立智能生產線，發展「智能微工廠」進行用地少、高附加值的靈活生產，強化「香港製造」，與內地互補，推動產業高端化、智能化、綠色化。

賈佳亞指，未來思謀將持續推動科技創新，發展新質生產力，不斷擦亮香港「金字招牌」，為香港融入國家發展作更大貢獻。

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