眼睛檢查｜$88 3分鐘AI篩查糖尿、青光眼　視光師講解有電子報告拎走

▲ 人工智能眼睛健康篩查服務於眼鏡88指定20間門市投入服務，篩查過程需時約3分鐘。（眼鏡88提供）

俗稱「糖尿眼」的糖尿病視網膜病及青光眼在香港十分普遍，為了讓更多市民受惠人工智能篩查技術，及早了解風險及跟進問題，眼鏡88 20間門市推出人工智能眼睛健康篩查服務，提供評估俗稱「糖尿眼」的糖尿病性視網膜病變風險，還可為青光眼、重度白內障及心血管健康 （只適用於40至80歲人士）進行風險評級 。毋須預約，親臨眼鏡88指定門市即可接受篩查，過程需時約3分鐘，且非入侵性及無需放大瞳孔。

該服務是一個整合了全自動眼底相機、感測器自動化系統及語音導航系統的AI智能平台，能實現自助式眼底拍攝。眼底是眼球的後半部分，包括黃斑點、視網膜、視神經頭及視網膜血管等重要眼部結構。一些常見的眼疾，甚至是心血管疾病，都有機會引發眼底異常變化。透過深度學習技術，系統能自動識別眼底圖像上的特徵及異常變化，並通過獨有而先進的人工智慧演算法，利用眼底圖像進行健康風險分級。涵蓋數個香港常見疾病的分析數據，包括糖尿病性視網膜病變、青光眼、重度白內障及心血管健康 （只適用於40至80歲人士）。

服務無須預約，指定門市提供即場檢查，過程不涉及入侵性程序，不用放大瞳孔，如一般電腦驗光把眼睛靠近儀器即可進行眼底拍攝，而且提供聲音導航，助顧客容易完成拍攝，全程需時約3分鐘。在進行篩查後，可立即以手機掃描QR碼取得一份人工智能風險分級結果的電子報告，註冊視光師可即場向顧客進行講解，並建議需作進一步跟進相關健康狀況。

以下眼睛情況或未能成功拍攝可供分析的眼底照片：

眼睛瞳孔小於3mm或眼皮鬆弛遮蓋眼睛

患有斜視、眼球震顫或曾更換人工晶體

眼鏡88另設4間「專業護眼中心」及3間「眼科醫療中心」，為有需要的高風險人士提供適切的跟進檢查及治療服務，達到一站式眼病預防，檢查及診治。

88 iCheck™ System Powered by OptiScreen 人工智能眼睛健康篩查服務 日期 現已投入服務 對象 18歲或以上人士 價錢 限時體驗價$88/位 詳情 https：//optical88.com.hk/blog/人工智能眼睛健康篩查/ 網店購買 https：//bit.ly/3M60L8j 指定門市 香港 銅鑼灣告士打道311號皇室堡一樓101-102號舖（電話：2890 7219） 太古城太古城道18號太古城中心二樓272及273號舖（電話：2569 5902） 西環卑路乍街111號 （電話：2817 0546） 柴灣小西灣道10號小西灣商場二樓202及203號舖 （電話：2904 3989） 柴灣杏花邨杏花新城162號舖（電話：2505 7562） 中環德輔道中44-46號日發大廈地下及一樓 （電話：2537 7985） 九龍 鑽石山荷里活廣場二樓291號舖（電話：2955 7720） 九龍灣德福廣場一期 G95號舖（電話：2798 9146） 海泓道1號奧海城三期UG樓層UG19-20號舖 （電話：2740 4132） 新界 葵芳新都會廣場2樓246-247號舖（電話：2487 7232） 青衣青衣城 322A 號舖（電話：2436 0537） 將軍澳唐賢街9號PopCorn商場一樓55號舖（電話：2679 0202） 屯門屯門市廣場第一期二樓2071B、2072-73及2075-76號舖（電話：2886 9496） 沙田新城市廣場一期L6樓層605號舖（電話：2691 6124） 沙田馬鞍山鞍祿街18號新港城中心二樓2114及2115號舖 （電話：2633 5355） 元朗朗日路8號形點II三樓A308-A309號舖 （電話：2406 1008） 天水圍天華路30號T Town South一樓S120A號舖 （電話：2253 0334） 荃灣楊屋道1號荃新天地地下G16A舖 （電話：2941 0212） 大圍車公廟路18號圍方4樓405號舖 （電話：2666 7850） 上水新都廣場二樓209號舖 （電話：2671 9351）

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