眼睛檢查｜$88 3分鐘AI篩查糖尿、青光眼 視光師講解有電子報告拎走
發布時間： 2 小時前
俗稱「糖尿眼」的糖尿病視網膜病及青光眼在香港十分普遍，為了讓更多市民受惠人工智能篩查技術，及早了解風險及跟進問題，眼鏡88 20間門市推出人工智能眼睛健康篩查服務，提供評估俗稱「糖尿眼」的糖尿病性視網膜病變風險，還可為青光眼、重度白內障及心血管健康 （只適用於40至80歲人士）進行風險評級 。毋須預約，親臨眼鏡88指定門市即可接受篩查，過程需時約3分鐘，且非入侵性及無需放大瞳孔。
該服務是一個整合了全自動眼底相機、感測器自動化系統及語音導航系統的AI智能平台，能實現自助式眼底拍攝。眼底是眼球的後半部分，包括黃斑點、視網膜、視神經頭及視網膜血管等重要眼部結構。一些常見的眼疾，甚至是心血管疾病，都有機會引發眼底異常變化。透過深度學習技術，系統能自動識別眼底圖像上的特徵及異常變化，並通過獨有而先進的人工智慧演算法，利用眼底圖像進行健康風險分級。涵蓋數個香港常見疾病的分析數據，包括糖尿病性視網膜病變、青光眼、重度白內障及心血管健康 （只適用於40至80歲人士）。
服務無須預約，指定門市提供即場檢查，過程不涉及入侵性程序，不用放大瞳孔，如一般電腦驗光把眼睛靠近儀器即可進行眼底拍攝，而且提供聲音導航，助顧客容易完成拍攝，全程需時約3分鐘。在進行篩查後，可立即以手機掃描QR碼取得一份人工智能風險分級結果的電子報告，註冊視光師可即場向顧客進行講解，並建議需作進一步跟進相關健康狀況。
以下眼睛情況或未能成功拍攝可供分析的眼底照片：
- 眼睛瞳孔小於3mm或眼皮鬆弛遮蓋眼睛
- 患有斜視、眼球震顫或曾更換人工晶體
眼鏡88另設4間「專業護眼中心」及3間「眼科醫療中心」，為有需要的高風險人士提供適切的跟進檢查及治療服務，達到一站式眼病預防，檢查及診治。
|88 iCheck™ System Powered by OptiScreen 人工智能眼睛健康篩查服務
|日期
|現已投入服務
|對象
|18歲或以上人士
|價錢
|限時體驗價$88/位
|詳情
|https：//optical88.com.hk/blog/人工智能眼睛健康篩查/
|網店購買
|https：//bit.ly/3M60L8j
|指定門市
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