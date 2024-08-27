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眼睛檢查｜$88 3分鐘AI篩查糖尿、青光眼　視光師講解有電子報告拎走

社會

發布時間： 2 小時前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

人工智能眼睛健康篩查服務於眼鏡88指定20間門市投入服務，篩查過程需時約3分鐘。（眼鏡88提供）

俗稱「糖尿眼」的糖尿病視網膜病及青光眼在香港十分普遍，為了讓更多市民受惠人工智能篩查技術，及早了解風險及跟進問題，眼鏡88 20間門市推出人工智能眼睛健康篩查服務，提供評估俗稱「糖尿眼」的糖尿病性視網膜病變風險，還可為青光眼、重度白內障及心血管健康 （只適用於40至80歲人士）進行風險評級 。毋須預約，親臨眼鏡88指定門市即可接受篩查，過程需時約3分鐘，且非入侵性及無需放大瞳孔。

該服務是一個整合了全自動眼底相機、感測器自動化系統及語音導航系統的AI智能平台，能實現自助式眼底拍攝。眼底是眼球的後半部分，包括黃斑點、視網膜、視神經頭及視網膜血管等重要眼部結構。一些常見的眼疾，甚至是心血管疾病，都有機會引發眼底異常變化。透過深度學習技術，系統能自動識別眼底圖像上的特徵及異常變化，並通過獨有而先進的人工智慧演算法，利用眼底圖像進行健康風險分級。涵蓋數個香港常見疾病的分析數據，包括糖尿病性視網膜病變、青光眼、重度白內障及心血管健康 （只適用於40至80歲人士）。

服務無須預約，指定門市提供即場檢查，過程不涉及入侵性程序，不用放大瞳孔，如一般電腦驗光把眼睛靠近儀器即可進行眼底拍攝，而且提供聲音導航，助顧客容易完成拍攝，全程需時約3分鐘。在進行篩查後，可立即以手機掃描QR碼取得一份人工智能風險分級結果的電子報告，註冊視光師可即場向顧客進行講解，並建議需作進一步跟進相關健康狀況。

以下眼睛情況或未能成功拍攝可供分析的眼底照片：

  • 眼睛瞳孔小於3mm或眼皮鬆弛遮蓋眼睛
  • 患有斜視、眼球震顫或曾更換人工晶體

眼鏡88另設4間「專業護眼中心」及3間「眼科醫療中心」，為有需要的高風險人士提供適切的跟進檢查及治療服務，達到一站式眼病預防，檢查及診治。

88 iCheck™ System Powered by OptiScreen 人工智能眼睛健康篩查服務
日期現已投入服務
對象18歲或以上人士
價錢限時體驗價$88/位
詳情https：//optical88.com.hk/blog/人工智能眼睛健康篩查/
網店購買https：//bit.ly/3M60L8j
指定門市
香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡一樓101-102號舖（電話：2890 7219）
太古城太古城道18號太古城中心二樓272及273號舖（電話：2569 5902）
西環卑路乍街111號 （電話：2817 0546）
柴灣小西灣道10號小西灣商場二樓202及203號舖 （電話：2904 3989）
柴灣杏花邨杏花新城162號舖（電話：2505 7562）
中環德輔道中44-46號日發大廈地下及一樓 （電話：2537 7985）
九龍鑽石山荷里活廣場二樓291號舖（電話：2955 7720）
九龍灣德福廣場一期 G95號舖（電話：2798 9146）
海泓道1號奧海城三期UG樓層UG19-20號舖 （電話：2740 4132）
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