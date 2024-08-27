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醫療科技｜李嘉誠：因新技術「幾個晚上睡不著」　捐贈微不足道、歸功研究者功勞

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

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(李嘉誠基金會)

李嘉誠基金會早前出資3千萬發展人工智能，投放逾600萬美元，捐贈兩部由HistoSonics生產、去年年底才獲FDA批准的臨床超聲波儀器，可無創滅絕肝癌及其他癌症癌細胞，為亞洲首次引入。首名病人於本星期接受治療，可實現無創性滅絕癌細胞。

港大隨即展開研究計劃，未來兩年會有20名肝癌病人可使用新機，費用全免，當中基金會捐贈10名病人的診症費用，餘下10名由港大醫學院支付。李嘉誠基金會表示，年底會捐贈同款機器予中大醫學院，另外有20名病人受惠。詳細治療方式見較早前報道 

李嘉誠與美國密西根大學團隊成員用視象交流。李嘉誠說：「你知道，當我聽到你這麼神奇的技術，可以為癌症病人帶來無痛、高效，負擔得起的選擇，我內心很興奮，真的幾個晚上都睡不著」，

李嘉誠詢問新技術可以應用於那些範疇，在近期內亦要做治療胰腺癌的臨床實驗，同時也在研究做腦癌、 前列腺癌  、乳腺癌、軟組織癌、皮膚癌及甲狀腺癌等等治療。除了癌症以外，他們亦有很長的時間一直在研究怎樣用組織計劃技術，做無創傷性的腦部手術。是次李嘉誠作出捐贈，該團隊成員除了向李嘉誠致謝之外，亦稱完成她的心願。

李嘉誠稱，他所做的是微不足道，並謂對方的成就才這麼大，他只是這一點點而已。他說：「如果我可以代表的話，代表全世界的病人，能夠得到您這個技術，你應該終生都高興的事，造福無窮，不得了呀！恭喜恭喜！」。



 

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