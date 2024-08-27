NBL｜因香港場地問題　香港金牛準決賽首場要移師深圳閉門作賽

▲ 參與全國男子籃球聯賽（NBL）的香港球隊香港金牛。（香港金牛fb圖片）

特首李家超日前說體育發展要做大、做深、做強，但唯一一隊參與全國男子籃球聯賽（NBL）的香港球隊香港金牛今日（27日）指，由於香港場地問題，無奈要將8月30日舉行的準決賽首場主場賽事，要移師第三方中立場館閉門作賽。

香港金牛今日指，在NBL季後賽賽程公布後發現，準決賽首場的時段，一直使用的主場灣仔修頓場館已被其他團體租下，球隊盡了最大的努力，租用其他合適場地或康文署場地，可惜未能如願，準決賽首場主場賽事，只能移師深圳福田區體育公園體育館閉門作賽。

何敬康：實在教人質疑政府有多重視香港運動發展

新民黨立法會議員何敬康指，今季香港金牛以第二名完成常規賽賽事，成績大有交代，但是次竟因「book唔到場」而失去「主場」優勢，「實在教人質疑政府有多重視香港運動發展。」他指，理解香港體育場地資源有限，但無論如何，當局都應該為體育團隊給予足夠支持，顧及其需要，盡一切努力協助體育賽事順利舉行，支持運動員和團隊爭取佳績。

NBL賽事採用主客制，準決賽以五盤三勝定高下。8月30日準決賽首場賽事後，香港金牛將於9月1日重返修頓室內場館迎戰對長沙灣田勇勝的第二場賽事，第三場賽事定於9月4日作客長沙。如需進行第四或第五場賽事，金牛將分別在9月6日作客長沙，9月10日主場出擊。

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