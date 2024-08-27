  • 31°C
香港時間 : 2024827日 (二) 22:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上消費｜調查：逾8成港人料全年赴內地1至10次　近3成預算消費4千元以上

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港人北上消費成風。（資料圖片）

港人北上消費成風，國家文化和旅遊部駐港機構亞洲旅遊交流中心今日（27日）發表調查報告，指出逾8成港人預計全年赴內地1至10次，近3成人消費預算在4,000元以上。

點擊圖片放大
+9
+8

亞洲旅遊交流中心於今年4至6月，以線上和線下問卷訪問1,594名港澳居民，結果發現，82.7%受訪港人預計全年赴內地1至10次，12.4%會去11至20次；50%人更預計今年北上次數會比2019年疫前多，原因包括釋放疫下累積的旅遊需求、內地文旅吸引力持續增強、港元滙率維持高企等。

調查又發現，美食購物為港人到內地旅遊的主要目的，佔45.1%，其次為休閒度假和觀光，分別有19.7%和17.9%。另60%港人傾向在個人休假時間北上，78.8%偏向停留6日以內，67.7%會與家人、親友和朋友一起出發，70.1%選乘飛機和高鐵，而最熱門目的地是北京、新疆及廣東。

消費預算方面，最多39.8%港人指是1,001至4,000元，但4,000元以上的亦有29.3%。至於到內地旅遊的吸引之處，35.8%人認為是餐飲購物性價比高，30.8%指是文化和旅遊資源豐富，分別23.9%及20.4%就稱是地理位置接近及交通便利。

近3成港人消費預算在4,000元以上。（亞洲旅遊交流中心調查報告圖表）

不過，調查亦顯示，不熟悉內地地理位置、行程設計、跨省交通、環境衞生及支付障礙等，均是港人到內地旅遊面對的主要障礙，23.9%人表示會參加旅行團。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

眼睛檢查｜$88 3分鐘AI篩查糖尿、青光眼　視光師講解有電子報告拎走
今日 19:04
眼睛檢查｜$88 3分鐘AI篩查糖尿、青光眼　視光師講解有電子報告拎走
中華文化｜海防博物館改為抗戰及海防博物館　東江縱隊專題展9.4起免費參觀
今日 17:21
中華文化｜海防博物館改為抗戰及海防博物館　東江縱隊專題展9.4起免費參觀
港產大熊貓｜龍鳳胎黑色毛髮明顯增加　「黑色小背心」終於現形
今日 18:44
港產大熊貓｜龍鳳胎黑色毛髮明顯增加　「黑色小背心」終於現形

你可能感興趣

眼睛檢查｜$88 3分鐘AI篩查糖尿、青光眼　視光師講解有電子報告拎走
今日 19:04
眼睛檢查｜$88 3分鐘AI篩查糖尿、青光眼　視光師講解有電子報告拎走
中華文化｜海防博物館改為抗戰及海防博物館　東江縱隊專題展9.4起免費參觀
今日 17:21
中華文化｜海防博物館改為抗戰及海防博物館　東江縱隊專題展9.4起免費參觀
港產大熊貓｜龍鳳胎黑色毛髮明顯增加　「黑色小背心」終於現形
今日 18:44
港產大熊貓｜龍鳳胎黑色毛髮明顯增加　「黑色小背心」終於現形
電子支付 北上消費 肇慶 環境衞生 旅行團 高鐵 美食 港元 滑雪 設計

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月27日 時間16:05）
聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】
聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】
居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德
居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德
小一面試｜德望小學遊戲式面試考驗合作性　校長透露最重視3大表現
小一面試｜德望小學遊戲式面試考驗合作性　校長透露最重視3大表現
好人好事｜余慕蓮將捐部分遺產予工業傷亡權益會　會方：無限感激
好人好事｜余慕蓮將捐部分遺產予工業傷亡權益會　會方：無限感激