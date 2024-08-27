北上消費｜調查：逾8成港人料全年赴內地1至10次　近3成預算消費4千元以上

▲ 港人北上消費成風。（資料圖片）

港人北上消費成風，國家文化和旅遊部駐港機構亞洲旅遊交流中心今日（27日）發表調查報告，指出逾8成港人預計全年赴內地1至10次，近3成人消費預算在4,000元以上。

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亞洲旅遊交流中心於今年4至6月，以線上和線下問卷訪問1,594名港澳居民，結果發現，82.7%受訪港人預計全年赴內地1至10次，12.4%會去11至20次；50%人更預計今年北上次數會比2019年疫前多，原因包括釋放疫下累積的旅遊需求、內地文旅吸引力持續增強、港元滙率維持高企等。

調查又發現，美食購物為港人到內地旅遊的主要目的，佔45.1%，其次為休閒度假和觀光，分別有19.7%和17.9%。另60%港人傾向在個人休假時間北上，78.8%偏向停留6日以內，67.7%會與家人、親友和朋友一起出發，70.1%選乘飛機和高鐵，而最熱門目的地是北京、新疆及廣東。

消費預算方面，最多39.8%港人指是1,001至4,000元，但4,000元以上的亦有29.3%。至於到內地旅遊的吸引之處，35.8%人認為是餐飲購物性價比高，30.8%指是文化和旅遊資源豐富，分別23.9%及20.4%就稱是地理位置接近及交通便利。

▲ 近3成港人消費預算在4,000元以上。（亞洲旅遊交流中心調查報告圖表）

不過，調查亦顯示，不熟悉內地地理位置、行程設計、跨省交通、環境衞生及支付障礙等，均是港人到內地旅遊面對的主要障礙，23.9%人表示會參加旅行團。

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