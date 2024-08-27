SEN｜特殊學校課程指引敲定　促按學生能力加深理解國安教育

▲ 教育局今日（27日）發布《特殊學校課程指引》（2024）。（資料圖片）

教育局今日（27日）發布《特殊學校課程指引》（2024），提及特殊學校應因應學生的能力，發展校本的調適課程，協助特教生加深對國家安全教育的理解，從而鞏固他們的國民身份認同，跟去年發布的試行版內容相若。

教育局在去年9月推出試行版課程指引，並在2023/24學年期間透過問卷調查及交流會等蒐集業界意見，形容特殊學校普遍對指引反應十分正面，隨後修訂指引部分內容，包括按7月發布的《小學教育課程指引》修訂作出相應更新，增潤及優化有關12個首要培育的價值觀和態度、開設小學人文科和科學科等內容；同時亦將特殊學校課程發展的「指導原則」修訂為「主導原則」。修訂版本已於5月獲特殊教育需要委員會通過，並於6月獲課程發展議會接納。

培育國民身份認同 有助貢獻國家

有別於7月發布的小學教育課程指引，今次修訂的特殊學校課程指引未有列明「愛國主義教育內容」，但修訂版本仍舊指出，在「同一課程架構」原則下，特殊學校學生與普通學校的學生，均享有在相同課程架構的學習經歷和機會，故學校應參照中央課程文件，並因應學生的能力和需要，發展校本的調適課程，以照顧學生的不同學習需要。

其中提到特殊學校與普通學校一樣，應透過課堂內外培養學生正面的價值觀和態度，並在面對社會和未來生活機遇的不斷轉變，更應致力培育學生應對未來的關鍵能力、價值觀和態度，包括發展具校本特色的價值觀教育課程，及培育12項種首要培育的價值觀和態度，「以助他們獨立思考、作出理性和負責任的決定和行為，並積極面對成長和生活的轉變和挑戰。」

指引形容培養學生「國民身份認同」，是學校課程一個重要使命，也是學校應有之責

隨著國家不斷發展，特殊學校應因應學生的能力，協助他們加深對國家、《憲法》、《基本法》、國家安全教育及「一國兩制」的理解，以及對中華文化的認同，從而建立並鞏固他們的國民身份認同，有助他們未來的發展，並為個人、社會和國家的福祉努力作出貢獻。

特殊學校亦須培養學生「守法」意識

讓學生明瞭生活在社會中，遵守法規是公民的基本責任，以保障社會大眾的利益。學生應透過約束個人行為、遵守法規及履行公民的權利和義務，為社會安定作出貢獻。

另外，指引提到「多感官教學」對特殊學校學生的學習幫助甚大，但教師必須有敏銳的觀察，避免學生因接受多重及過量的刺激，導致感官負荷過量，例如自閉症學生感官極為敏銳，校方需循序漸進引入各種新的感官刺激。

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