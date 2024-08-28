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澳門特首選舉｜岑浩輝宣佈參選特首　冀深化公共行政改革、促進多元發展

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

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岑浩輝。（澳門新聞局圖片）

辭任澳門終審法院院長的岑浩輝今日（28日）舉行記者會，宣佈參選澳門特區第六任行政長官。他說，參選是想盡一分力，團結澳門社會各界，將澳門建設得更繁榮和諧，讓市民生活得更加美好幸福，願意為澳門和為國家竭誠奉獻，不懈奮鬥。

施政理念：「奮發同行，持正革新」

岑浩輝今日說，他的施政理念是「奮發同行，持正革新」，若當選會致力提升治理效能，以更大決心提升公共服務品質，完善法律體系建設充滿活力和團結的施政團隊。

他承諾，當選後全面準確堅定不移貫徹落實「一國兩制」方針、忠誠踐行「一國兩制」宗旨，致力於提升治理效能，深化公共行政改革。他指，會做好橫琴深圳合作建設，將國際大都市這名片擦得更亮，促進多元發展、優化營商環境。

他形容，澳門是祖國的掌上明珠，回歸以來發生了翻天覆地的變化，「一國兩制」實踐取得舉世矚目的成就，離不開國家長期以來強而有力的支持，靠的是社會各界及廣大市民的支持。

他強調，自己深愛這個溫暖和諧的家，近40年來，他懷著滿腔熱誠，投身於司法領域，始終堅守法治的核心價值，守護澳門良好的法治聲譽，積極回應廣大市民對公平正義的期盼。

被問到施政理念中「革新」的具體內容，岑浩輝指，革新是任何社會不可迴避的範疇，一個社會如停止革新，發展會落後於人，澳門在回歸後發展飛速，但本地和國際間的挑戰都很大。不過，他指，施政理念和綱要，現時還不能說得太詳細，競選團隊稍後會聽意見，再公布詳情。

已籌組競選辦公室  明日開始接觸選委爭取提名

被問及競選時間會否太倉促，有甚麼參選準備工作。岑浩輝指，「確實是倉促了些、時間短了些」，但一兩日就形成籌備辦公室小組」，但經過自己努力及競選辦公室同事支持，已經完成籌備辦公室小組，有聯絡小組。他說，明日（29日）起，會接觸選委爭取支持，及後會按部就班推動選舉工作進程，準備起草政綱。他指，時間緊逼，但作為法律人，知道按照程序做，在大家共同努力下，相信能有序穩妥依法完成程序。

澳門特首選舉候選人提名期由8月29日至9月12日，按照行政長官選舉法，主要官員或司法官等須於提名開始日之前已辭職或退休，否則不得被提名為候選人。昨日是岑浩輝最後一天履行終審法院院長等公職。

現年62歲的岑浩輝，內地出生，在北京大學法律系畢業後，曾擔任過執業律師。他1986年移居澳門，1995年成為首批法院司法參事之一，1999年獲任命為終審法院院長。岑浩輝也是澳門法官委員會主席、推薦法官的獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員、澳門基本法推廣協會名譽會長。

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