施政報告｜紡織及製衣界倡設「時裝及紡織發展局」　專責統籌行業發展

▲ 紡織及製衣界與黃元山會面，遞交施政報告建議。（受訪者供圖）

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒，昨日聯同香港紡織業聯會及香港紡織商會代表，與特首政策組組長黃元山會面，就10月發表的施政報告，遞交紡織及製衣界聯合建議書。

紡織及製衣界提出逾70項政策倡議，建議政府透過調整及改組「製衣業訓練局（CITA）」為「時裝及紡織發展局」，轄屬商務及經濟發展局，從創新科技、品牌發 展及時裝設計、供應鏈管理、可持續發展和培育人才五大領域，作為統籌和推動行業整體發展的專責機構和對口單位，加強行業與國家及海外的連繫，配合國家新質生產力戰略及特區政府產業發展方針，以打造香港為「亞洲時裝紡織樞紐」。

去年施政報告提出今年起每年舉辦「香港時裝設計周」，業界建議政府，透過加強推動「時裝周」與消費、歌影視、旅遊、 酒店、餐飲等產業的結合，做好相關對接和配套，為「時裝周」營造更國際化、更濃厚的盛事氣氛，將香港時裝盛事打 造全新的香港旗艦品牌，以時裝、時尚展現香港在國際舞台 的吸引力和競爭力。

促請當局緊密跟進中小企經營挑戰

業界又促請當局緊密關注及跟進中小企的經營困難和挑戰，包括處理中小企反映近期被銀行收緊貸款及樓宇按揭的情況，確保銀行跟隨金管局早前發出的指引，若客戶按時供款，就不應要求客戶提前還款。

陳祖恒指出，業界期望與特區政府攜手同進，繼續使出行業的「十八般武藝」，將香港打造成亞洲時裝紡織樞紐，為香港拼經濟及增強國際競爭力、為國家構建「新質生質力」，作出更多貢獻。

香港紡織業聯會名譽會長、香港紡織商會永遠榮譽會長陳亨利表示，香港很早已是紡織製衣業的「跨國供應鏈管理中心」，期望政府一如以往支持業界提升「新質生產力」，攜手合作推動香港成為「跨國供應鏈管理中心」。

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