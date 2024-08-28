HistoSonics專訪｜「誠哥」青睞治癌利器訂單排期至明年年中　研發公司CEO：6-9個月也未必能交貨

▲ HistoSonic主席Mike Blue接受TOPick訪問。(曾耀輝攝)

香港首富李嘉誠過往多次捐贈醫療器材予醫管局、以及兩間大學醫學院。是次再投資尖端儀器。昨日發布會公布前，一早有傳媒放風，獲捐贈的系統僅在美國銷售，因李嘉誠與研發大學密西根大學關係密切，令本港成為亞洲首發地區。

事實上，李嘉誠基金會與密西根大學的合作亦有迹可尋。李家誠基金會2007年成立的東西方大學聯盟當中，已有密西根大學蹤影，可見兩者長期合作關係。按李嘉誠基金會網頁所述，除了汕頭大學獲120億港元外，另外14間學府，包括港大、中大以及美國密西根大學各獲捐40億港元。另外李家誠基金會的促成下，汕頭大學亦與美國密西根大學舉辦生物科技聯合課程，並由李嘉誠作財政支持。

至於今次生產「Histotripsy」之公司來頭不少。該公司一直獲全球最大藥廠強生旗下的創投公司財政支持，並於早前完成D輪融資。公司透過密西根大學及威斯康辛大學的醫生合作，將組織解剖學納入日常臨床實踐。

HistoSonics主席Mike Blue昨日接受本報專訪時表示，由研發到實現技術當中至少需14年時間。由於熱力可對人體骨骼、皮膚及腸道造成嚴重副作用，花最長時間發展的是需於沒有任何熱或輻射的情況下傳遞聲波。

他表示，目前定單求過於供，定單數目已排期至明年上半年，正陸續滿足需求。他表示，每個月可為客戶安裝兩部儀器，當中團隊會留在本港兩星期支援港大及瑪麗醫院使用儀器。他又指，向客戶表明具體交貨時間取決於定單時間，即使6至9個月亦未必能交貨。

今次李嘉誠共捐贈600萬美元於兩部儀器、20名病人治療開支、以及醫生培訓。據外國傳媒報道，美國本土每次手術費用為12,500美元。 Mike Blue表示，目前公司獨立營運，暫未打算將專利授權予其他公司。他亦指，相信未來規模擴大下，產品的價格將會下降，儀器可下放至社區中使用。相比於放射治療或質子治療，系統研發成本不會太多，加上患者副作用低，可將醫院成本和患者康復時間等最小化。